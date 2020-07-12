هیچ مالکی اجاره مغازه خود را به آرایشگران شیراز نبخشید

امید بردبار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه بر خلاف تمام تبلیغات تلویزیونی و مجازی هیچ مالکی اجاره بهای مغازه اش را در این مدت نبخشید افزود: حدود ۸۵ درصد واحدهای صنفی آرایشگران مردانه در مغازه‌های استیجاری مشغول فعالیت هستند که با شیوع کرونا و کسادی کسب و کار، نه تنها اجاره بهای مغازه یشان بخشیده نشده بلکه با افزایش چند برابری رهن و اجاره نیز روبرو شدند.

وی با اشاره به اینکه در شیراز بیش از ۱۱۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب مشغول فعالیت هستند افزود: علاوه بر این حدود ۳۵۰ واحد دیگر نیز مراحل دریافت پروانه را طی می‌کنند، که اکثراً با مشکلات مختلف روبرو هستند و برخی از این واحدهای صنفی در آستانه تعطیلی قرار دارند.

بردبار در ادامه گفت: با شیوع ویروس کرونا و پس از تعطیلی ۵۰ روزه متأسفانه همچنان رونقی در کسب و کارها مشاهده نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه در طی این مدت حمایتی از صنف آرایشگران مردانه به عمل نیامده افزود: هیچ‌گونه تسهیلاتی در زمینه خسارت ناشی از کرونا به اعضا زیر مجموعه ما پرداخت نشده است.

وی در پاسخ به ثبت نام اعضا در سامانه بیمه بیکاری ناشی از کرونا نیز گفت: متأسفانه به دلیل هزینه بالای ماهیانه بیمه اکثر اعضای اتحادیه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیستند و ثبت نام در این سامانه مختص کارگران و آرایشگران تحت پوشش بیمه بوده است.

بردبار با اشاره به مبلغ بالای پرداخت حق بیمه یادآور شد: هر آرایشگر برای هر نفر باید ماهانه چیزی در حدود ۷۰۰ هزار تومان پرداخت کند که واقعاً توان پرداخت این مبلغ را برای خود و کارگران تحت پوشش بصورت مستمر را ندارند.

وی با اشاره به اینکه نامه نگاری‌های بسیاری از سوی اتحادیه برای کم کردن حق بیمه آرایشگران انجام شده است، افزود: متأسفانه تاکنون هیچ مساعدتی در این زمینه نشده، اگر حق بیمه آرایشگران با حداقل نیمی از این مبلغ محقق می‌شد تمامی اعضای این صنف می‌توانستند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

بردبار در خصوص مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در شیراز و تأثیر آن بر فعالیت آرایشگران افزود: آرایشگران بیشترین ارتباط مستقیم را با مردم دارند و با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مردم همچنان از حضور در آرایشگاه‌ها پرهیز می‌کنند.

وی با بیان اینکه تمامی پروتکل‌های بهداشتی همانند ماسک، ضدعفونی کامل وسایل و… بصورت مستمر در تمامی آرایشگاه‌های مردانه انجام می‌شود افزود: تمامی آرایشگاه‌های مردانه موظف به رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی هستند و شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند موارد را به اطلاع اتحادیه برسانند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها تأثیر مستقیمی بر روند فعالیت اقتصادی اعضای این اتحادیه گذاشته است، افزود: در ماه‌های اخیر آرایشگاه‌ها علاوه بر هزینه خرید مواد ضد عفونی کننده و الکل، با استهلاک تجهیزات خود نیز روبرو بوده‌اند درآمد آنها کاهش یافته است.