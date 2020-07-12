کرونا سندروم قلب شکسته را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، تحقیقی جدید نشان می دهد سندروم قلب شکسته در ۲ بیمارستان ایالت اوهایو آمریکا میان برخی بیمارانی افزایش یافته که به کووید ۱۹ مبتلا نبوده اند. این امر نشان می دهد عوامل اضطراب زای فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از شیوع پاندمی ویروس کرونا به سلامت افراد فشار وارد کرده است.

سندروم قلب شکسته در نتیجه فشار استرس و زمانی اتفاق می افتد که ماهیچه های قلب ضعیف شوند. این امر به درد در قفسه سینه و تنگی نفس منجر می شود و شبیه حمله قلبی است اما در نتیجه رویدادهای پر اضطراب رقم می خورد و ربطی به مسدود شدن جریان خون ندارد.

در برخی موارد این سندرم خطر مرگ به همراه دارد اما بیماران به طور کلی پس از چند روز یا هفته بهبود می یابند.

محققان کلینیک کلیولند بیماران مبتلا به مشکلات قلبی که در بهار امسال در ۲ بیمارستان تحت درمان بودند را بررسی کردند و شرایط آنها را با بیمارانی با شرایط مشابه طی دو سال گذشته مقایسه کردند.

پژوهش نشان داد بیماران مبتلا به مشکلات قلبی طی دوران شیوع ویروس کرونا ۲ برابر احتمال بیشتری داشت به سندروم قلب شکسته مبتلا شده بودند.

در این تحقیق ۱۹۱۴ بیمار در ۵ بازه زمانی دوماهه تحت بررسی قرار گرفتند. یکی از گروه های مورد بررسی شامل ۲۵۰ بیمار بود که در ماه های مارس و آوریل (اوج شیوع ویروس کرونا) در بیمارستان ها بستری شده بودند. نتایج بررسی ها نشان داد افزایش ابتلا به سندروم قلب شکسته احتمالاً به عوامل اضطراب فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از پاندمی ویروس کرونا مربوط است. این عوامل شامل قرنطینه، عدم برخوردهای اجتماعی، قوانین فاصله گذاری اجتماعی و عواقب این اقدامات در زندگی افراد است.

دکتر آنکور کارلا کاردیولوژیست و رهبر ارشد پژوهش می گوید: پاندمی ویروس کرونا محیطی موازی به وجود آورد که سالم نیست. فاصله گذاری احساسی روش سالمی نیست. تاثیرات اقتصادی نیز سلامت انسان را به خطر می اندازد. ما شاهد افزایش مرگ های غیر مرتبط با ویروس کرونا بوده ایم. همچنین تحقیق ما نشان می دهد ابتلا به سندرم قلب شکسته به دلیل افزایش اضطراب افزایش یافته است.

این تحقیق در « Medical journal JAMA Network Open» منتشر شده است.