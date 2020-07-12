زیرساخت مجتمع فرهنگی و هنری شاهرود ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری ظهر یکشنبه در نشست کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان سمنان در سالن جلسات فرمانداری شاهرود با بیان اینکه ساخت مجتمع فرهنگی و هنری شاهرود از مطالبههای به حق مردم این شهرستان محسوب میشود، ابراز کرد: خوشبختانه اتفاقات خوبی برای ایجاد این مرکز در حال رخ دادن است.
وی با بیان اینکه با تلاش دستگاههای اجرایی زیرساختهای لازم برای اجرای طرح فراهمشده است، تاکید کرد: اعتبارات خوبی برای ساخت این مجتمع مهم فرهنگی و هنری مصوب شد که با تلاش دستگاههای اجرایی مربوطه برای جذب این اعتبار اقدام شود.
معاون استاندار سمنان گفت: ساخت این طرح از مصوبههای سفر روحانی به استان است که مسئولان با جدیت تمام و تلاش مضاعف برای ساخت این طرح اقدام کنند همچنین باید گفت استانداری سمنان با تمام توان هماهنگیهای لازم را برای رفع مشکلات زیرساختی و تکمیل طرحهای عمرانی استان انجام خواهد داد.
نادر فخری فرماندار شاهرود نیز در این نشست ضمن اشاره به ظرفیتهای عظیم فرهنگی و هنری در شهرستان، گفت: ایجاد مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری میتواند تحول خوبی را در زمینه ارتقای هنر و فرهنگ این شهرستان فراهم آورد که مسئولان ذی ربط میبایست در راستای جذب اعتبارات این حوزه تلاش کنند.
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