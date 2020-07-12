پرداختی فیفا به نیلسون زمان می برد/دوباره به فیفا نامه می زنیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، امیرعلی حسینی مدیر امور بین‌الملل باشگاه پرسپولیس گفت: همان‌طور که پیش از این از سوی معاون حقوقی باشگاه اعلام شده بود، پرداخت مطالبات نیلسون کوره‌آ از سوی فیفا دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: همه اقدام‌ها از سوی باشگاه انجام شده است. مواردی که فیفا مطالبه کرده بود را انجام دادیم و اگر نیاز به اقدام دیگری باشد به ما اعلام می‌کنند. همان‌طور که قبل از این اعلام شده بود، باشگاه در موعد مقرر و تعیین شده، از فیفا خواسته بود که مطالبه این بازیکن از محل دارایی پرسپولیس، نزد فیفا به وی پرداخت شود. فیفا هم با ارسال نامه‌ای اعلام کرد نظر خود را بعد از بررسی اعلام می‌کند. آن‌ها در نهایت با ارسال نامه‌ای خواهان شماره حساب و نشانی او شد. ما در نامه‌ای، ابن اطلاعات را از نیلسون اخذ کردیم و در نامه‌ای جداگانه آن را برای فیفا ارسال نمودیم.

مدیر امور بین‌الملل باشگاه در پایان افزود: همه این موارد در مهلت‌های قانونی انجام شد ولی با توجه به سوابق قبلی، این انتقال پول مستلزم فرایندی در خود فیفا است که کمی زمان می‌برد و احتمالاً نامه‌نگاری‌های دیگری هم انجام خواهد شد. باشگاه، تا این لحظه همه اقدام‌ها را انجام داده‌است و منتظر اقدام یا نامه بعدی فیفا هستیم.