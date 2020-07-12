تمدید توقف ارائه خدمات به اعضا در کتابخانه های عمومی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به وضعیت شیوع بیماری کووید ۱۹ در استان فارس و اعلام نظر ستاد مبارزه با بیماری کرونا در استان، ارائه خدمات حضوری به اعضا در کتابخانه های عمومی فارس که به مدت یک هفته از ۱۵ تیر آغاز شده بود تا ۲۹ تیرماه تمدید شد.

بر این اساس مراجعه افراد به کتابخانه های عمومی، به منظور، ثبت نام، تمدید عضویت، امانت گرفتن یا بازگرداندن کتاب، امکان پذیر نیست و در صورت ادامه وضعیت اضطراری، مدت زمان تعطیلی تمدید می‌شود.

کتابداران کتابخانه های عمومی در این ایام با حضور در کتابخانه های عمومی، خدمات خود را با توجه به حضور نداشتن اعضا و مراجعان، در زمینه انجام امور کتابخانه ای و رف خوانی و اصلاح ثبت و ساماندهی و ورود اطلاعات منابع در سامانه مدیریت کتابخانه ها انجام خواهند داد.