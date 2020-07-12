به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد مرعشی ظهر امروز یکشنبه در نشست خبری هفته تأمین اجتماعی، اظهار کرد: نیروهای درمان تأمین اجتماعی نیز همچون سربازانی شجاع در مبارزه با کرونا دوشادوش متولیان امر درمان مشغول به فعالیت هستند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره کارکنان تأمین اجتماعی که جان خود را برای نجات بیماران کرونایی از دست دادند، افزود: سال گذشته شرایط اقتصادی خاصی داشتیم و در عین حال شروع آن با سیل و بعد هم بحرانهای اجتماعی مختلف ادامه داشت تا با شیوع کرونا به پایان رسید.
مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان با اشاره به اینکه در استان خوزستان ۳۶ شعبه سازمان تأمین اجتماعی، چهار شعبه اقماری و ۲۱ کارگزاری فعال است، تصریح کرد: در خوزستان ۸۶۵ هزار و ۹۹۵ بیمه شده داریم که با احتساب خانوادهها یک میلیون و ۶۵۶ هزار و ۷۶ نفر و در مجموع با احتساب مستمریبگیران دو میلیون و ۵۲۲ هزار و ۷۱ بیمه شده را تحت پوشش قرار دادهایم.
مرعشی عنوان کرد: ۲۰۲ هزار و ۳۴۰ نفر مستمریبگیر در سطح خوزستان تحت پوشش داریم که با مجموعه خانوادهها ۳۰۶ هزار و ۳۵۴ نفر میشوند.
وی با اعلام این خبر که بدون احتساب بیمه بیکاری کرونا هشت هزار و ۵۹۹ نفر مقرریبگیر بیمه بیکاری در استان خوزستان وجود دارد، ادامه داد: از جمعیت چهار میلیون و ۸۷۱ هزار و ۷۰۹ نفر استان در مجموع در بخشهای مختلف با احتساب افراد تبعی و خانوادهها سه میلیون و ۳۰ هزار و ۷۶۵ نفر از جمعیت استان (۶۲ درصد) را تحت پوشش داریم.
مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان با اشاره به اینکه بیماری کرونا تلخکامیهایی را برای همه ایجاد کرده و هموطنان بسیاری را از دست دادیم، بیان کرد: سبک زندگیها با کرونا متحول و حتی بر فرهنگ ملل نیز تأثیر گذاشت.
وی افزود: بعد از شیوع ویروس کرونا ۲۴ خدمت تأمین اجتماعی به صورت الکترونیک ارائه میشود که از آن جمله میتوان به ابلاغ الکترونیک، درخواست بازنشستگی، رؤیت و دریافت احکام مستمریبگیران، نوبتدهی مراکز درمانی و درخواست صدور یا تعویض دفترچه درمانی اشاره کرد.
مرعشی یادآور شد: حذف تاریخ اعتبار از دفترچهها نیز به منظور جلوگیری از تجمع در شعب کارگزاری انجام شد و ۶ روش برای استعلام حق بیمه پرداختی بیمهشدگان را در نظر گرفتهایم.
وی با اشاره به اینکه افزایش حقوق مستمریبگیران از خرداد اعمال شده و مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت نیز در تیرماه پرداخت میشود، گفت: محدود بودن منابع صندوق یکی از موانع بزرگ همسانسازی حقوق بود ولی امسال با پیگیریهای در سطح ملی مقرر شد تا دولت ۲۲ هزار میلیارد تومان از بدهیهای خود را به تأمین اجتماعی در قبال سهام شرکتهای دولتی پرداخت کند که این مانع همسانسازی حقوق مستمریبگیران رفع شود.
مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان تصریح کرد: حداقل حقوق دریافتی مستمریبگیران یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و بالاترین سقف پرداختی نیز ۱۲ میلیون تومان است که با این همسانسازیها بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان به حقوق مستمریبگیران افزوده میشود.
مرعشی خبر داد: تراز مالی تأمین اجتماعی خوزستان در سال گذشته ماهی ۱۰۰ میلیارد تومان منفی بود که با توجه به افزایش هزینههای درمان در سال جاری و همچنین مشکلات اقتصادی که موانعی برای وصول درآمدها ایجاد میکند احتمال افزایش این تراز مالی منفی را پیشبینی میکنیم.
وی عنوان کرد: در دو ماه اول سال جاری منابع تأمین اجتماعی استان ۹ هزار و ۷۵۲ میلیارد ریال بود ولی میزان پرداختی در این دو ماه ۱۱ هزار و ۴۴۴ میلیارد ریال بود.
مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان یادآور شد: تأمین اجتماعی خوزستان پنج هزار میلیارد ریال مطالبه داریم که اگر آنها را پرداخت کنند امکان پرداخت یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بدهی را داریم.
بیمه خبرنگاران
مرعشی با اعلام این خبر که هفته گذشته ۱۵۰ نفر از کارگران هفته تپه بازنشسته شدهاند، اضافه کرد: هرگز مسائل مربوط به بازنشستگی این کارگران و حتی بیمه آنها را با مشکلات مالی پیش آمده برای شرکت ارتباط ندادیم. به هر حال هیچ کسی علاقه ندارد که کارگران در مسائل درمانی خود با مشکل مواجه شوند و برای همین همکاری خیلی خوبی را در این زمینه داشتیم.
وی در خصوص بیمه خبرنگاران گفت: بیمه خبرنگاران جزو بیمههای اختیاری است. بنابراین اگر خبرنگاری بیمه اجباری از نهاد یا شرکتی داشته باشد امکان رد کردن بیمه خبرنگاری اختیاری به صورت بیمه دوم را ندارد.
مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان با اشاره به اینکه بیمه خبرنگاری مزایای تأمین اجتماعی از جمله حق کفن و دفن، ازدواج و دیگر خدمات به غیر از بیمه بیکاری را شامل میشود، افزود: بیمه خبرنگاری وقتی از سمت خبرگزاریها برای خبرنگاران با حقوق ثابت رد شود، جزو مشاغل سخت و زیانآور است ولی آنهایی که کارفرما ندارند و خویشفرما بیمه رد میکنند، شامل این تبصره سخت و زیانآور نمیشوند.
مرعشی در پایان با اشاره به اینکه خبرنگاران با سن کمتر از ۵۰ سال میتوانند با معرفینامه از ارشاد برای خود بیمه رد کنند، گفت: مابهالتفاوت پرداختی در پایان سالهای بیمه برای خبرنگاران مانند دیگر مشاغل چهار درصد است که پرداخت آن بر عهده کارفرما است؛ برای پرداخت این مبلغ نیز تسهیلاتی از جمله اقساطی بودن برای آنها در نظر گرفته میشود.
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