آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی به تعویق افتاد/ تعویق ۳ آزمون

دکتر سعید هاشمی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شدت بیماری کرونا در سطح کشور و به منظور حفظ سلامت داوطلبان و اجرای سختگیرانه تر پروتکل‌های بهداشتی، سه آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی، آزمون زبان و آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویی به تعویق افتاد.

وی افزود: این سه آزمون در هفته پایانی تیرماه قرار بود برگزار شوند که فعلاً تصمیم گرفته شد تعویق کوتاه مدتی برای این سه آزمون داشته باشیم

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی قرار بود در روزهای ۲۷ تا ۳۰ تیرماه، آزمون زبان وزارت بهداشت MHLE در روز ۲ مرداد و آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویی در روز ۳ مرداد برگزار شوند که به تعویق افتاد.

وی تاکید کرد: زمان جدید این آزمون‌ها پس از تایید نهایی اعلام می‌شود.