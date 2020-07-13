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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۸:۴۴

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد

آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی به تعویق افتاد/ تعویق ۳ آزمون

آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی به تعویق افتاد/ تعویق ۳ آزمون

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: به منظور حفظ سلامت داوطلبان، سه آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی، آزمون زبان و آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویی به تعویق افتاد.

دکتر سعید هاشمی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شدت بیماری کرونا در سطح کشور و به منظور حفظ سلامت داوطلبان و اجرای سختگیرانه تر پروتکل‌های بهداشتی، سه آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی، آزمون زبان و آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویی به تعویق افتاد.

وی افزود: این سه آزمون در هفته پایانی تیرماه قرار بود برگزار شوند که فعلاً تصمیم گرفته شد تعویق کوتاه مدتی برای این سه آزمون داشته باشیم

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی قرار بود در روزهای ۲۷ تا ۳۰ تیرماه، آزمون زبان وزارت بهداشت MHLE در روز ۲ مرداد و آزمون غربالگری المپیاد علمی دانشجویی در روز ۳ مرداد برگزار شوند که به تعویق افتاد.

وی تاکید کرد: زمان جدید این آزمون‌ها پس از تایید نهایی اعلام می‌شود.

کد مطلب 4972599

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    نظرات

    • MN IR ۰۹:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
      0 0
      پاسخ
      با سلام و تشکر ویژه از خبرگزاری مهر بابت اطلاع رسانی‌.بنده داوطلب دکتری وزارت بهداشت هستم از صبح پیرو خبر تعویق کنکورها تمام سایت ها از جمله سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی رو چک‌ کردم خبری نبود.خدا قوت

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