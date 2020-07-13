حیدر افسری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره استعفای مجید جلالی از سرمربیگری تیم فوتبال گل گهر سیرجان گفت: واقعیت این است که آقای جلالی استعفایش را به باشگاه داده است ولی مسئولان باشگاه هنوز با این استعفا موافقت نکرده اند.

مدیر تیم فوتبال گل گهر افزود: قرار است هیات مدیره باشگاه تا دو روز دیگر تشکیل جلسه بدهد و در این ارتباط تصمیم بگیرد. گزینه هایی هم که برای جانشینی جلالی مطرح شده، گمانه زنی است چون هنوز با استعفایش موافقت نشده است.

افسری درباره اینکه گفته می شود باشگاه قبل از بازی گل گهر با پیکان به جلالی اولتیماتوم داده بود، تصریح کرد: خیر اینطور نیست.

وی همچنین با گلایه از داوری بازی گل گهر با پیکان، خاطرنشان کرد: داوری ما را در این مسابقه اذیت کرد و شکایت رسمی خود را به فدراسیون می دهیم. اشتباهات کمک داور در این مسابقه فاحش و تاثیرگذار بود.

مدیر تیم فوتبال گل گهر در پایان درباره اعتراض مهرداد عبدی بعد از تعویض در مسابقه و درگیری با مجید جلالی گفت: قطعا باشگاه با بد اخلاقی ها برخورد می کند. گل گهر این نوع بی انضباطی ها را تحمل نمی کند.