شوخی با مشاور سالمندان در «عصر تابستان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، برنامه «عصر تابستان» که با نگاهی طنز به مشاغل مختلف می پردازد، روز چهارشنبه ۲۵ تیر به معرفی شغل مشاور سالمندان اختصاص دارد.

در این برنامه ویژگی های این شغل به صورت آیتم های مختلف طنز بازگو می شود. طنزنویس این برنامه حامد کریمی است.

نمایش، موسیقی های شاد و پیامک های خلاقانه و طنزآمیز مخاطبان بخش های مختلف این برنامه را تشکیل می دهد.

برنامه زنده «عصر تابستان» از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۵:۳۰ به تهیه کنندگی سجاد کلبادی نژاد و با اجرای نازنین مهیمنی، آسیه گرجی و امیر زنده دلان به مدت ۹۰ دقیقه روی موج اف ام ردیف ۱۰۵,۵ مگاهرتز از رادیو صبا پخش می شود.