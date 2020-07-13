به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، در جلسه هماهنگی جشنوارههای سازمان سینمایی که با حضور حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی برگزار شد، رائد فریدزاده دبیر شورای بینالملل سازمان سینمایی و معاون بینالملل بنیاد سینمایی فارابی گزارشی از تجربه بازار مجازی کن و حضور ایران در این جشنواره ارائه کرد.
در ادامه جلسه که ابراهیم داروغهزاده دبیر جشنواره ملی فجر، محمدمهدی عسگرپور دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، علیرضا تابش دبیر جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان، محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره «سینما حقیقت» و سید صادق موسوی دبیر جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور داشتند با توجه به کرونا و ضرورت اتخاذ سیاستها و روشهای اقتضایی مقرر شد هر یک از دبیران در شورای سیاستگذاری خود، جنبه و میزان برگزاری آنلاین را بررسی کنند.
همچنین گزارشی از نرمافزار جشنواره جهانی ارائه و مقرر شد همه جشنوارهها از یک پلتفرم مشترک که قابلیت شخصیسازی داشته باشد استفاده کنند.
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