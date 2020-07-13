شرایط خوبی برای لیگ والیبال نیست/ حتما باید یک بازیکن فوت شود؟

عظیم جزیده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره شروع به کار رقابت‌های لیگ برتر والیبال گفت: «باید»ی در برگزاری رقابت‌ها در کار نیست. اگر باشد باید تدابیر شدید پروتکل‌های بهداشتی اعمال شود. در حال حاضر با توجه به وضعیت قرمز بسیاری از شهرها، شرایط خوبی برای برگزاری لیگ وجود ندارد. متأسفانه در این مدت ۱۰ تن از دوستانم را بر اثر این بیماری از دست داده‌ام. شرایط شهر گنبدکاووس اصلاً خوب نیست. شاید برخی در حال حاضر متوجه وخامت موضوع نباشند و زمانی که خودشان به این بیماری مبتلا شوند، درک کنند.

سرمربی تیم والیبال شهرداری گنبدکاووس ادامه داد: به نظرم اگر قرار است رقابت‌های لیگ برگزار شود، باید با تدابیر شدید پروتکل‌های بهداشتی باشد. این را نیز باید در نظر بگیریم که برگزاری تمرینات در چنین شرایطی بر وفق مراد مربیان است. آیا بازیکنان با تمرکز بالا تمرین می‌کنند؟ خیر این‌طور نیست؛ همه استرس دارند، آواز دهُل شنیدن از بیرون خوش است. تماشای تصاویر تمرینات نمی‌تواند بیانگر تمرکز بالای تمرینات باشد.

وی در ادامه درباره شرایط آماده‌سازی تیم والیبال گنبد گفت: مجوز برگزاری تمرینات را داریم اما هنوز شروع به کار نکرده‌ایم. حدود دو ساعت جلسات در باشگاه را برگزار می‌کنیم که درباره آغاز تمرینات تصمیم‌گیری کنیم. موضوع این است که بازیکنان پس از برگزاری تمرین در کجا رفت‌وآمد می‌کنند؟ اگر می‌توانستیم در یک کمپ تمرینات را برگزار کنیم، شرایط بهتر بود.

جزیده تأکید کرد: فدراسیون باید جلسه فوری برگزار کند تا درباره برگزاری لیگ، برنامه‌ها و راهکارهای خود را ارائه دهد. ممکن است در زمان برگزاری مسابقات، تیم‌ها بازیکنان خود را به دلیل ابتلا به بیماری، چند هفته‌ای در اختیار نداشته باشند. باید عمیق‌تر فکر کنیم. ما نیز علاقه‌مند هستیم مسابقات برگزار شود که مربیان و بازیکنان قراردادهای خود را دریافت کنند اما به چه قیمتی؟ اگر برگزاری لیگ کنترل نشود، شرایط وخیم‌تر خواهد شد. به هر حال تیم‌ها در رفت‌وآمد هستند و ممکن است برخی بازیکنان ناقل باشند. انگیزه‌ای برای ادامه تمرینات نداریم.

سرمربی تیم والیبال شهرداری گنبدکاووس افزود: باید با استانداردها پیش برویم، اگر وضعیت شهرها قرمز است، تعطیل کنیم؛ مهم سلامت جامعه است. ما تافته جدا بافته از مردم نیستیم. چه اتفاقی می‌افتد یک سال مسابقات برگزار نشود؟ ای‌کاش ادامه مسابقات سال گذشته که نیمه‌تمام ماند، بدون حضور تماشاگر برگزار می‌کردیم. ما نباید تنها به فکر خودمان باشیم چرا که علاقه‌مند هستیم مسابقات برگزار شود، اما در چه شرایطی؟ حتماً باید یک بازیکن فوت شود؛ در چنین شرایطی، آیا مربیان پاسخگو هستند؟