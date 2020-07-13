ضوابط و مقررات ادامه تحصیل دانشجویان انصرافی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار تقی مهری، اظهار کرد: تمامی دانشجویان دارای معافیت تحصیلی در طول تحصیل تا مقطع دکتری فقط می‌توانند یکبار از تحصیل انصراف داده و در مقطع، رشته و یا دانشگاه جدید ادامه تحصیل دهند.

وی در خصوص ضوابط و مقررات انصراف از تحصیل افزود: دانشجو می‌بایست فاقد غیبت بوده و تا مقطع دکتری، فقط یک بار از تحصیل انصراف داده باشد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا بیان کرد: انصراف از تحصیل دانشجو باید در سنوات اولیه تحصیلی باشد، به عنوان مثال دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته که تمایل به انصراف از تحصیل دارد، تنها می‌تواند در سنوات تحصیلی اولیه یعنی سنوات تحصیلی ۵ ساله اقدام کند و در سنوات ارفاقی امکان بهره مندی از این امتیاز نمی‌باشد.

وی افزود: از دیگر شرایط اصلی انصراف از تحصیل دانشجویان این است که از تاریخ انصراف در دانشگاه اولیه تا زمان شروع به تحصیل در دانشگاه، مقطع و یا رشته تحصیلی جدید بیش از یک سال سپری نشده باشد.