برگزاری آزمون دکتری ۹ مرداد و آزمون کارشناسی ارشد ۱۶ و ۱۷ مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: براساس اعلام ۲۳ تیرماه ۹۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمان برگزاری آزمون دکتری نیمه متمرکز، روز پنجشنبه ۹ مرداد سال ۹۹ و آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ مردادماه ۹۹ تعیین شد.

بر این اساس، سایر آزمون های کشوری شامل آزمون سراسری، کاردانی به کارشناسی و کاردانی فنی و حرفه ای طبق برنامه زمانی قبلی اعلام شده برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، زمان آزمون دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) سال ۹۹ برای سومین بار است که از زمان شیوع کرونا دستخوش تغییر می شود. همچنین آزمون کارشناسی ارشد هم برای دومین بار با تغییر مواجه شده است.