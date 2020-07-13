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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۵۶

سازمان سنجش اعلام کرد

برگزاری آزمون دکتری ۹ مرداد و آزمون کارشناسی ارشد ۱۶ و ۱۷ مرداد

برگزاری آزمون دکتری ۹ مرداد و آزمون کارشناسی ارشد ۱۶ و ۱۷ مرداد

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: آزمون دکتری ۹ مرداد و آزمون کارشناسی ارشد ۱۶ و ۱۷ مرداد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: براساس اعلام ۲۳ تیرماه ۹۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زمان برگزاری آزمون دکتری نیمه متمرکز، روز پنجشنبه ۹ مرداد سال ۹۹ و آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۶ و ۱۷ مردادماه ۹۹ تعیین شد.

بر این اساس، سایر آزمون های کشوری شامل آزمون سراسری، کاردانی به کارشناسی و کاردانی فنی و حرفه ای طبق برنامه زمانی قبلی اعلام شده برگزار خواهد شد.

به گزارش مهر، زمان آزمون دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) سال ۹۹ برای سومین بار است که از زمان شیوع کرونا دستخوش تغییر می شود. همچنین آزمون کارشناسی ارشد هم برای دومین بار با تغییر مواجه شده است.

کد مطلب 4972994

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    نظرات

    • محمدرضا IR ۱۵:۱۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
      5 1
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      با در نظر گرفتن واقعیات جامعه و بیماری موجود تصمیمات احساسی و ناگهانی جز آسیب های روحی روانی برای داوطلبان نتیجه دیگری ندارد تعویق کنکور ها مبنای علمی ندارد و باعث فرسایش روحی و روانی می شود
    • آ.ب IR ۱۶:۲۵ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
      0 0
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      سلام. چرا روز عرفه کنکور برگزار میکنند؟؟؟؟ لطفاً پیگیری بفرمایید
    • IR ۱۶:۳۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
      0 1
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      تغییر شرط معدل دکتری بدون ازمون استعداد درخشان علوم انسانی 17 بشود به خدا ما گناه داریم کرونا می گیریم می میریم ما نخبه های ایرانیم .
    • IR ۱۶:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
      0 1
      پاسخ
      تغییر شرط معدل دکتری بدون ازمون استعداد درخشان علوم انسانی 17 بشود به خدا ما گناه داریم کرونا می گیریم می میریم ما نخبه های ایرانیم . حقوق خوندیم معدل ما 17 به بالا هست به خدا فقط همین عدد رو برامو
    • AE ۱۶:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
      1 0
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      #تعویق کنکور سراسری
    • IR ۱۸:۲۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
      1 0
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      چرا روز عرفه؟؟
    • امین IR ۱۹:۲۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
      0 0
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      سلام من اعزامم یکم مردادماهه.و ارشد هم دارم. اگر کرونا نبود آزمونمو میدادم و باخیال راحت خدمتمو میکردم. حالا تصمیم گیری ها همه چیو به هم ریخته. لطفا یک پیگیری بکنید خدمتمون بشه بعد از آزمون. ممنون
    • ... IR ۱۹:۲۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
      0 0
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      اگر این تصمیمات طلایی نبودما آزمونو میدادیم والان هم میرفتیم خدمت.اما همه چیو به هم ریختن. حالا هم یه فکری به حال مشمولایی که مرداد اعزامن و دو هفته بعد آزمون دارن بکنن. حداقل ماه بعد برن خدمت
    • مرتضی IR ۱۰:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
      0 0
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      تغییرحوزه امتحانی کنکورارشد از یک استان به استان دیگه چه طوریه چون سربازم ومی خام مرخصی راتنظیم کنم لطفا زودتر جواب دهید ممنون
    • US ۱۶:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
      0 1
      پاسخ
      دکتر صدر عاملی گفته اند که پیشنهاد حذف کنکورهای ارشد و دکتری را داده اند لطفا حذف کنید. به خدا رتبه های الف هستیم هم در لیسانس هم در فوق لیسانس اقلا بگذارید با همین نمره الف به دکتری برویم

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