طاهر رستمی در گفتگو با مهر در واکنش به گزارش این خبرگزاری پیرامون عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شهرستان اسفراین اظهار کرد: در جلسه ستاد مدیریت کرونا شهرستان با توجه به افزایش آمار بیماران کرونا در شهرستان و به منظور پیشگیری و جلوگیری بیش از پیش این بیماری تصمیم بر تشدید محدودیت‌ها گرفته شده است.

فرماندار اسفراین ادامه داد: این محدودیت‌ها به ستاد کرونا در استان ارسال شده و احتمالاً در ۲ یا ۳ روز آینده این تشدید محدودیت‌ها اعمال شود.

وی در انتها گفت: متأسفانه به دلیل عدم رعایت انجام پروتکل‌های بهداشتی از جمله زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در بعضی از صنوف با تصویب این محدودیت‌ها به شرایط اسفند سال گذشته و فروردین سال جاری برمی‌گردیم.