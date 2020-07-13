طاهر رستمی در گفتگو با مهر در واکنش به گزارش این خبرگزاری پیرامون عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی در شهرستان اسفراین اظهار کرد: در جلسه ستاد مدیریت کرونا شهرستان با توجه به افزایش آمار بیماران کرونا در شهرستان و به منظور پیشگیری و جلوگیری بیش از پیش این بیماری تصمیم بر تشدید محدودیتها گرفته شده است.
فرماندار اسفراین ادامه داد: این محدودیتها به ستاد کرونا در استان ارسال شده و احتمالاً در ۲ یا ۳ روز آینده این تشدید محدودیتها اعمال شود.
وی در انتها گفت: متأسفانه به دلیل عدم رعایت انجام پروتکلهای بهداشتی از جمله زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی در بعضی از صنوف با تصویب این محدودیتها به شرایط اسفند سال گذشته و فروردین سال جاری برمیگردیم.
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