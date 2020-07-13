۵هزار و ۵۵۹ بنگاه ۵۵۷ میلیارد ریال وام کرونایی گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، بر اساس آخرین گزارش اخذ شده در ارتباط با اعطای تسهیلات به صاحبان کسب و کار آسیبدیده از شیوع بیماری کرونا تا تاریخ ۱۳۹۹.۰۴.۲۲، تعداد ۱۶۷ هزار واحد کسب و کار مورد تأیید دستگاه اجرایی ذیربط قرار گرفته و برای اخذ تسهیلات به بانکها و مؤسسات اعتباری عامل معرفی شدهاند که از این تعداد، ۱۳۴ هزار واحد انتخاب و به شعبه بانک یا مؤسسه عامل مربوطه معرفی شدهاند. همچنین، تا تاریخ اشاره شده تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۰ واحد به شعب مربوطه مراجعه و در حال تکمیل مدارک و وثایق خود هستند که از این تعداد ۵ هزار و ۵۵۰ واحد کسب و کار، بالغ بر ۵۷۵ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردهاند.
حسب تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شده است بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور نسبت به تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور اعطای تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر و اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیبدیده از شیوع ویروس کرونا به مبلغ ۷۵۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند که از این مبلغ، ۴۹۰ هزار میلیارد ریال صرف پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای آسیبدیده از شیوع ویروس کرونا خواهد شد.
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