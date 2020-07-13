برنی سندرز: به خاطر سلامت مردم، ترامپ باید شکست بخورد

به گزارش خبرگزاری مهر، «برنی سندرز» سناتور دموکرات ایالت ورمونت آمریکا امروز در پیامی توئیتری به انتقاد از بی کفایتی رئیس جمهور کشورش پرداخت.

سناتور دموکرات ایالت ورمونت آمریکا در این خصوص نوشت: در شرایطی که همه گیری بیماری کرونا بیشتر می شود؛ ترامپ منزوی تر، ناتوان تر و نامتعادل تر عمل می کند.

وی در این رابطه ادامه داد: او دکتر «فائوچی» ( رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا) را دست کم می گیرد و فکر می کند همه از جمله مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها درباره کووید ۱۹ دروغ می گویند. به خاطر علم و سلامت مردم کشورمان ترامپ باید شکست بخورد.

گفتنی است، ترامپ در عرصه سیاست های داخلی خود به ویژه در خصوص مبارزه با ویروس کرونا مورد انتقاد برجستگان از هر دو حزب این کشور قرار دارد.