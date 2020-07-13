نهضت سوادآموزی در ایام کرونایی تعطیل نشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی عصر امروز در جلسه تشریح اقدامات سوادآموزی در ایام کرونا با اشاره اتخاذ سیاستهای آموزشی جدید در دوران کرونا گفت: آموزشهای سوادآموزی نیز مانند سایر مدارس بهصورت نیمهحضوری، غیرحضوری و مجازی و همچنین از رسانه ملی دنبال میشود.
معاون سوادآموزی اداره کل آموزشوپرورش استان قم با اشاره به اینکه از زمان شیوع ویروس کرونا کلیه اقدامات آموزشی با رعایت دستورالعملهای بهداشتی اجراشده گفت: برای تکمیل فرایند آموزشی اقدام به توزیع کتابهای سوادآموزی، لوح فشرده آموزشی و نرمافزارهای آموزشی تلفن همراه کردیم.
وی از تولید ۵۰۰ فیلم آموزشی در قالب برنامه آموزشی لوح و قلم و پخش از شبکه استانی قم در ایام شیوع کرونا خبر داد و افزود: در این مدت ضمن آموزش به سوادآموزان بین آنها ماسک و برخی لوازم بهداشتی توزیع شد و در راستای فرمایشات رهبری مبنی بر کمکهای مومنانه سبدهای معیشتی تهیه و بین افراد نیازمند توزیع شد.
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