اخطار معاون فرماندار مهریز به ادارات برای پیشگیری از ویروس کرونا

جواد برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای بررسی نحوه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، تیم‌های بازرسی به تمامی ادارات شهرستان مهریز اعزام می‌شود و اگر آمار مبتلایان آن اداره زیاد باشد و دستورالعمل‌های بهداشتی در آن اداره رعایت نشود، مدیر باید جوابگو باشد.

وی افزود: مسئولان تمامی ادارات شهرستان مهریز باید مواد شوینده، ضدعفونی کننده و ماسک را به حد نیاز تهیه کرده و در دسترس کارکنان و مجموعه خود قرار دهند.

برزگر ادامه داد: روابط عمومی تمامی ادارات مهریز باید موضوع موارد پیشگیری از کرونا ویروس را به صورت جدی دنبال کرده و راه‌های پیشگیری و سایر اقدامات ضروری بهداشت فردی و ارتباطات اداری را بین کارکنان توزیع کنند.