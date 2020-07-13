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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۲۱:۵۶

به دنبال شیوع مجدد کرونا انجام شد؛

اخطار معاون فرماندار مهریز به ادارات برای پیشگیری از ویروس کرونا

اخطار معاون فرماندار مهریز به ادارات برای پیشگیری از ویروس کرونا

یزد ـ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهرستان مهریز گفت: به منظور پیشگیری از شیوع بیماری کرونا تیم‌های بازرسی به تمامی ادارات شهرستان مهریز اعزام می شوند.

جواد برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای بررسی نحوه رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، تیم‌های بازرسی به تمامی ادارات شهرستان مهریز اعزام می‌شود و اگر آمار مبتلایان آن اداره زیاد باشد و دستورالعمل‌های بهداشتی در آن اداره رعایت نشود، مدیر باید جوابگو باشد.

وی افزود: مسئولان تمامی ادارات شهرستان مهریز باید مواد شوینده، ضدعفونی کننده و ماسک را به حد نیاز تهیه کرده و در دسترس کارکنان و مجموعه خود قرار دهند.

برزگر ادامه داد: روابط عمومی تمامی ادارات مهریز باید موضوع موارد پیشگیری از کرونا ویروس را به صورت جدی دنبال کرده و راه‌های پیشگیری و سایر اقدامات ضروری بهداشت فردی و ارتباطات اداری را بین کارکنان توزیع کنند.

کد مطلب 4973396

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    نظرات

    • IR ۲۲:۰۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
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      پاسخ
      ادارات ماسک و... را دراختیار کارمندان قرار نمیدهند!حتی در استانهای دیگر!
    • رضا IR ۱۴:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      چرا برای اجرای پروتکل بهداشتی و همچنین استفاده از ماسک در استان با جدیت تمام نظارت نمیشود.چرا تبلیغات برای استفاده از ماسک برای همه مردم در استان بقدر کافی صورت نمیگیرد.چرا محدودیتها را بیشتر نمیکنید؟

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