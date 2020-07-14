زهرا صدراعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده کلینیک سینا مهر و اعتراضاتی که وی درباره قانع کننده نبودن این توضیحات دو نماینده وزارت کار و وزارت بهداشت در صحن شورای شهر داشته است، گفت: نمایندگان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پاسخگویی لازم را نداشتند، در جلسهای که این نماینده آمد هیچ فرصتی برای گفتوگو کردن و طرح سوالات از سوی اعضای شورای شهر نبود.
وی ادامه داد: نماینده وزارت کار فرصت گفتوگو درباره ادعاهایی که مطرح شد را نداد، و حتماً در کمیته ویژه بررسی ابعاد حادثه سینا مهر از نماینده این وزارتخانه دعوت میکنیم و موضوعات را دقیقتر بررسی خواهیم کرد.
صدراعظم نوری با یادآوری این نکته که در حال حاضر با توجه به مشخص نشدن ابعاد این پرونده در مرحله قضاوت نیستیم اظهار داشت: مرجع قضائی تیم ۱۱ نفرهای را برگزیده که در حال بررسی علل این حادثه دلخراش هستند.
وی ادامه داد: این گروه جلسهای نیز با شورای شهر داشتهاند، و منتظر نتیجه گزارش نهایی شأن هستیم و بر اساس این گزارش مرجع قضائی حکمش را خواهد داد.
این عضو شورای شهر درباره اینکه دقیقاً چه زمانی نتیجه بررسیهای کمیته ویژه شورا مشخص خواهد شد، ابراز داشت: زمان محدود شورا اجازه بحث و به چالش کشیدن موضوعات را نمیدهد و در کمیته ویژهای هم که برای بررسی این حادثه تشکیل شده است نیز به خاطر محدودیتهای کرونایی نمیتوانیم دائماً جلسات حضوری داشته باشیم و به همین دلیل نمیتوانم زمان دقیق پایان بررسیها را بگویم.
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