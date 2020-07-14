به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ماریتیمو و ریوآوه در نخستین دیدار هفته سی‌ودوم لیگ برتر پرتغال، دوشنبه شب گذشته برابر هم قرار گرفتند که در پایان به تساوی بدون گل رسیدند.

امیر عابدزاده دروازه بان تیم ملی ایران که بار دیگر در درون دروازه ماریتیمو بود با عملکرد قابل قبول خود مانع از گلزنی مهدی طارمی مهاجم ملی پوش ایرانی ریوآوه شد.

طارمی در حالی ناکام در گلزنی ماند که همچنان با ۱۴ گل در کورس اقای گلی لیگ برتر پرتغال است.

عابدزاده نیز موفق شد چهارمین کلین شیت متوالی خود را ثبت کند تا نقش ویژه ای در صعود تیمش به رتبه دهم جدول داشته باشد و بطور کامل از منطقه سقوط فاصله بگیرد.

ریوآوه نیز با این تساوی، ۵۱ امتیازی ماند تا در رده ششم جدول باقی بماند.