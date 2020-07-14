به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالله طباطبایی عنوان کرد: طی جلسه‌ای که امروز با اداره منابع طبیعی، جنگل بانی و آبخیزداری برگزار شد مقرر شد این اداره در راستای صیانت از منابع طبیعی نظارت خود را بر جنگل‌ها پررنگ‌تر کند.

وی از تشکیل شعبه‌ای مجزا در خصوص صیانت از منابع طبیعی در دادسرای اردبیل خبر داد و افزود: در این شعبه معاونت حقوق عامه مسئولیت نظارت بر امر صیانت و حفاظت بر جنگل‌ها را برعهده گرفته و با جدیت پیگیر امور مربوطه خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد تمامی اراضی ملی و مراتع طبیعی و جنگل‌ها حق نگاری شود و در راستای صدور سند تک برگ اقدامات جدی و اساسی انجام شود تا این اراضی دارای سند رسمی باشند.

طباطبایی در خصوص اهمیت صدور سند به اراضی ملی و جنگل‌ها بیان کرد: با صدور سند به اراضی و مراتع طبیعی، اشخاصی که متعرض به این اسناد و اراضی هستند قادر نخواهند بود اراضی ملی و جنگل‌ها را به تصرف خود در آوردند و دستشان از حقوق عامه کوتاه خواهد شد.

وی بیان کرد: با توجه به توصیه‌های مقام معظم رهبری در رابطه با جلوگیری از جنگل خواری و آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع و ممانعت از استفاده افراد سودجو از اراضی ملی مقرر شد مدیران عالی دستگاه‌ها و تمامی نهادهای اجرایی مرتبط با این امر با هم افزایی و مشارکت در حفظ مراتع، جنگل‌ها و منابع طبیعی در تلاش باشند.