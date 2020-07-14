تخت های بیمارستانی تامین اجتماعی در زنجان به۱۶۵تخت افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی عابدی صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در محل همایش‌های بین ا لمللی روزبه زنجان، با بیان اینکه دو بیمارستان امام حسین(ع) شهر زنجان و امید ابهر طرف قرار داد با تامین اجتماعی هستند، گفت: در این دو بیمارستان بیش از ۷۰ تخت برای بیماران کرونایی اختصاص یافته است.

وی اظهار کرد: بیش از ۹۵۰ نفر در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۴۸ نفر به بیماری کرونا مبتلا شدند.

معاون درمان تامین اجتماعی استان زنجان، گفت: از زمان شیوع بیماری کرونا تاکنون ۴۵۲ نفر مشکوک به کرونا که به مراکز درمانی تامین اجتماعی استان مراجعه کردند ۱۷۱ نفر تست کرونا ی آنها مثبت بوده است.

عابدی تاکید کرد: از این تعداد بیمار کرونایی ۲۵ نفر فوت شدند و بیشتر این افرادی بالای ۶۰ سال و بیماری زمینه‌ای دیابت و فشار خون داشتند.

وی به افزایش تخت‌های بیمارستانی تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی از ۱۴۱ تخت موجود به ۱۶۵ تخت از دیگر برنامه‌های تامین اجتماعی در بیمارستان امام حسین (ع) است.

معاون درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان، به خداحافظی با دفترچه‌های تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۸۵ درصد مطب‌های پزشکان بدون دفترچه نسخه تجویز می‌کنند.

عابدی تصریح کرد: تعداد پرونده‌های تشکیل شده برای بیمه شدگان دارای بیماری مزمن در استان زنجان حدود هشت هزار پرونده ااست.

وی گفت: تامین اجتماعی استان طی سال گذشته ۳۲ میلیارد تومان هزینه برای ارائه خدمات درمانی انجام داده است.

معاون درمان مدیریت درمان تامین اجتماعی استان زنجان، ابراز کرد: پرداخت‌های انجام شده در ازای ارائه خدمت به بیمه شدگان تامین اجتماعی مطلوب نیست.