۲۰ هزار کارگر ساختمانی در کرمانشاه زیر پوشش بیمه هستند

حمیدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین آمار ۱۴۸ هزار بیمه شده اجباری، ۲۵ هزار و ۶۳۴ بیمه شده حرف و مشاغل آزاد، ۳۱ هزار بیمه شده راننده، ۱۰ هزار و ۳۲۲ بیمه شده اختیاری در استان کرمانشاه زیر پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.

وی شمار کارگران ساختمانی بیمه شده را ۲۰ هزار و ۶۳۴ نفر اعلام و عنوان کرد: ۳ هزار و ۷۴۷ نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری و ۹ هزار و ۵۷۱ نفر شامل سایر پوشش‌های بیمه‌ای قرار دارند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تعداد کل بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی استان به ۲۴۸ هزار و ۸۳۹ نفر می‌رسد.

قاسمی تعداد بیمه شده تبعی زیر پوشش تأمین اجتماعی را ۳۹۹ هزار و ۹۸۷ نفر و تعداد مستمری‌بگیران را ۱۲۴ هزار و ۶۶ نفر اعلام و بیان کرد: جمع کل افراد زیر پوشش تأمین اجتماعی به ۷۷۲ هزار و ۸۹۲ نفر می‌رسد.

وی افزود: ۳ هزار و ۷۴۷ نفر زیر پوشش بیمه بیکاری، ۶۵۳ نفر بیمه خادمین مسجد، ۸ هزار نفر با سایر پوشش‌های بیمه‌ای، یک هزار و ۷۶۶ نفر زیر پوشش بیمه توافقی، ۲۰ هزار و ۶۳۴ نفر زیر پوشش بیمه کارگران ساختمانی، ۶ هزار و ۶۵۸ نفر زیر پوشش بیمه بافندگان، ۳۱ هزار نفر زیر پوشش بیمه رانندگان، ۲۵ هزار و ۶۳۴ نفر زیر پوشش بیمه مشاغل آزاد و ۱۰ هزار و ۳۲۲ نفر زیر پوشش بیمه اختیاری هستند.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه ۲ گروه اصلی بیمه شدگان را شامل ۱۴۷ هزار و ۹۴۶ نفر بیمه شده اجباری و ۱۰۰ هزار و ۹۶۲ نفر را زیر پوشش بیمه غیراجباری اعلام کرد.

قاسمی گفت: تاکنون ۳۳۸ نفر از شاغلان بخش کشاورزی این استان زیر پوشش بیمه سازمان تأمین اجتماعی قرار گرفته و از مزایا و تعهدات آن برخوردار شدند که در مقایسه با سنوات گذشته از رشد ۷۰ درصدی برخوردار است.

وی شمار مراکز کارگزاری‌های رسمی سازمان تأمین اجتماعی برای خدمات‌رسانی به مردم را هفت مرکز و شعب تابعه را ۱۸ شعبه اعلام کرد.

این مقام مسئول تصریح کرد: در طرح بیمه زنان خانه‌دار و دختران مجرد بیش از چهار هزار و ۷۰۰ نفر در سنین ۱۸ تا ۵۰ سال زیر پوشش قرار گرفتند.

قاسمی خاطرنشان کرد: طرح پرونده الکترونیک سبب سرعت بخشیدن خدمات‌رسانی به مردم، کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در وقت و هزینه‌های جانبی شده و در حال حاضر در استان کرمانشاه به صورت موفقیت‌آمیز در حال اجرا است.