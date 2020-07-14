تولید گوشت قرمز به ۳۰.۴ هزار تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج آمارگیری از کشتار دام کشتارگاههای رسمی کشور در خرداد ماه سال جاری از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.
بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت قرمز تولید شده انواع دامهای ذبحشده در کشتارگاههای رسمی کشور در ماه خرداد ١٣٩٩ جمعاً ۳۰.۴ هزار تن گزارش شده، که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.
بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت گاو و گوساله با ١٧.٢ هزار تن، ٥٦.٤ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص داده است. گوشت گوسفند و بره با ١٠.٥ هزار تن، بز و بزغاله با ٢.١ هزار تن و سایر انواع دام با ٦٢٣.١ تن، بهترتیب ٣٤.٥ درصد، ٧ درصد و ٢.١ درصد از کل وزن گوشت قرمز تولید شده را به خود اختصاص دادهاند.
مقایسه عملکرد کشتارگاههای رسمی کشور در خرداد ١٣٩٩ با ماه مشابه ١٣٩٨، نشاندهنده افزایش ٣٩ درصدی مقدار تولید گوشت قرمز است. مقدار تولید گوشت در خرداد ١٣٩٩ نسبت به ماه مشابه سال ١٣٩٨ برای گوسفند و بره ۴۰ درصد، برای بز و بزغاله ٢۴ درصد، برای گاو و گوساله ٤١ درصد، برای گاومیش و بچهگاومیش ٤٨ درصد، و برای شتر و بچهشتر ١٠ درصد افزایش داشته است.
نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان میدهد مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور در خرداد ١٣٩٩ نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۹ در حدود ١.٥ درصد کاهش داشته است.
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