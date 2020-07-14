مهلت بازگشت ارز صادرات ۴ ماه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نظر به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و با توجه به ضرورت تأمین نیازهای ارزی کشور از طریق درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی، تمامی صادرکنندگان مکلفند تا ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف ۴ ماه از صدور پروانه صادراتی به کشور برگردانند.