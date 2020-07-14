مهلت بازگشت ارز صادرات ۴ ماه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیهای اعلام کرد: نظر به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و با توجه به ضرورت تأمین نیازهای ارزی کشور از طریق درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی، تمامی صادرکنندگان مکلفند تا ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف ۴ ماه از صدور پروانه صادراتی به کشور برگردانند.
در این اطلاعیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تقدیر از تلاشهای مجدانه صادرکنندگان به عنوان خط شکنان جنگ اقتصادی، که یاران کشور در عبور از شرایط کنونی هستند، اعلام کرد: بر این اساس آن دسته از صادرکنندگانی که ظرف مدت سه ماه از صدور پروانه صادراتی، اقدام به بازگشت ارز نمایند از معافیت ده درصدی در بازگشت ارز صادرات خود برخوردار خواهند شد.
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