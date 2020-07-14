  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۴۸

وزارت صمت:

مهلت بازگشت ارز صادرات ۴ ماه شد

مهلت بازگشت ارز صادرات ۴ ماه شد

وزارت صمت اعلام کرد: آن دسته از صادرکنندگانی که ظرف مدت سه ماه از صدور پروانه صادراتی، اقدام به بازگشت ارز نمایند از معافیت ده درصدی در بازگشت ارز صادرات خود برخوردار خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نظر به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و با توجه به ضرورت تأمین نیازهای ارزی کشور از طریق درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی، تمامی صادرکنندگان مکلفند تا ارز حاصل از صادرات خود را حداکثر ظرف ۴ ماه از صدور پروانه صادراتی به کشور برگردانند.

در این اطلاعیه، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تقدیر از تلاش‌های مجدانه صادرکنندگان به عنوان خط شکنان جنگ اقتصادی، که یاران کشور در عبور از شرایط کنونی هستند، اعلام کرد: بر این اساس آن دسته از صادرکنندگانی که ظرف مدت سه ماه از صدور پروانه صادراتی، اقدام به بازگشت ارز نمایند از معافیت ده درصدی در بازگشت ارز صادرات خود برخوردار خواهند شد.

کد مطلب 4973866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی IR ۰۰:۲۰ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      اینگونه محدودیت ها و ضوابط ارزی راه‌گشا و نتیجه پایدار نخواهد داشت. باید کاری شود تقاضا در بازار ارز کاهش یابد و صرفه جویی ارزی و کاهش نقدینگی و هدایت سرمایه مردم به بخش های مولد جایگزین شود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه