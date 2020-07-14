به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی ظهر امروز سه شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا استان که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: در استان متأسفانه برای بررسی مشکلات استان جلساتی با مدیران برگزار نمی‌شود این در حالی است که باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و براساس برنامه زمان بندی شده با مدیران جلسات و گفتگوهایی داشته باشیم ولی متأسفانه شاهد این خلاء در استان هستیم.

وی افزود: اطلاع رسانی اقدامات انجام شده توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی در فضای مجازی چون رو در رو و به صورت پرسش و پاسخ نیست منجر به ایجاد خلاء در اطلاع رسانی اقدامات در استان شده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه وضعیت معیشت مردم بسیار نگران کننده است، عنوان کرد: آنچه مقام معظم رهبری از آن به عنوان گرانی بی منطق یاد می‌کنند و مردم را آزار می‌دهد در استان لرستان بسیار زیاد است، برهمین اساس باید جدی تر به این موضوع ورود پیدا کنیم چرا که این گرانی‌ها توجیه ندارند و سبب بروز مشکلات معیشتی برای مردم شده است.

حجت الاسلام شاهرخی بیان کرد: برای مقابله با گرانی بی منطق در استان مدیران باید با توجه به شیوع کرونا از طریق ویدئو کنفرانس جلسه برگزار کنند و با انجام مصاحبه از طریق رسانه‌ها افکار عمومی را روشن کنند ولی متأسفانه خلاء اطلاع رسانی در استان بسیار مشاهده می‌شود