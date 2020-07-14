به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس منوچهری افزود: ۵۰ درصد بیماران بستری شده بالای ۶۰ سال سن داشتند؛ ۳۰ درصد بیماران بین ۴۰ تا ۶۰ سال داشتند، ۱۷ درصد ۲۰ تا ۴۰ ساله بودند و سه درصد این بیماران نیز در سن ۲۰ سالگی قرار داشتند. او با بیان اینکه بسیاری از بیماران بستری با مشکل بیماری‌های زمینه‌ای مانند فشارخون، بیماری‌های قلبی عروقی و دیابتی روبه‌رو بودند، گفت: در حال حاضر تعداد هزار و ۳۵۲ نفر در مراکز ملکی سازمان تأمین‌اجتماعی به دلیل بیماری کرونا بستری هستند.

منوچهری با توجه به شیوع دوباره کرونا در برخی از استان‌های کشور و وضعیت خدمت‌رسانی تأمین‌اجتماعی به بیماران در سطح استان‌ها تصریح کرد: اکنون نیز تمامی مراکز بیمارستانی و درمان سرپایی سازمان تأمین‌اجتماعی متناسب با مصوبات کمیته بحران کرونا در استان‌ها در حال ارائه خدمات به بیماران مبتلا به این ویروس هستند.

معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به تعداد مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی در سطح کشور و نیز آمار ارائه خدمات این مراکز اظهار کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی دارای ۳۰۸ مرکز درمانگاهی (درمان سرپایی) و ۷۷ مرکز بیمارستانی است. با توجه به اینکه حدود ۵۳ درصد جمعیت کشور زیرپوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار دارد، هر سال حدود ۶۸ میلیون مراجعه به پزشک و ۲/۱ میلیون بستری در مراکز درمانی سازمان رخ می‌دهد و بیماران از خدمات درمانی سازمان بهره‌مند می‌شوند.

منوچهری بودجه درمان مستقیم، غیرمستقیم و طرح‌های توسعه‌ای بخش درمان سازمان را مبلغ ۳۹ هزار میلیارد تومان بیان کرد و افزود: حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان در بخش درمان غیرمستقیم، ۱۴ هزار میلیارد تومان در بخش درمان مستقیم و ۴ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های توسعه‌ای و برنامه‌های عملیاتی بخش درمان هزینه می‌شود. این خدمات توسط ۴۴ هزار و ۳۷۹ نیروی انسانی شاغل در حوزه درمان سازمان ارائه می‌شود.

او برخورداری مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی از وسایل و تجهیزات پیشرفته پزشکی (های‌تک) را بسیار مناسب بیان کرد و گفت: اختصاص تجهیزات «های‌تک» بر اساس سطح‌بندی خدمات، برنامه و بودجه و نیازهای واحدها انجام می‌شود. درحال حاضر مراکز درمانی سازمان دارای ۴۵ دستگاه سی‌تی‌اسکن، ۱۷ دستگاه (ام آر آی)، ۲۳ دستگاه سنگ‌شکن برون‌اندامی، ۹ دستگاه آنژیوگرافی و یک دستگاه شتاب‌دهنده خطی است.

منوچهری بهره‌برداری کارا از امکانات موجود در بخش‌ درمان مانند نحوه اداره مراکز درمانی، توسعه ظرفیت‌های درمانی، تشکیلات نیروی انسانی، ظرفیت و... را یکی از مهم‌ترین هدف‌های راهبردی حوزه درمان برشمرد و افزود: همچنین ارزیابی عملکرد و نظارت موثر بر کمیت، کیفیت و چگونگی ارائه خدمات در مراکز طرف قرارداد و ملکی نیز از جمله امور مهمی است که پیگیری می‌شود.

او یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های‌ حوزه درمان را مربوط به تقاضای القایی بیان کرد و گفت: متاسفانه برخی موارد مراجعه بیمه‌شدگان به مراکز درمانی ناشی از تقاضای القایی است و از این‌رو مدیریت این‌ مساله در زمره برنامه‌های مهم حوزه درمان قرار دارد. معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به کمبود متخصص در برخی از رشته‌های پزشکی در مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی تصریح کرد: در این زمینه لازم است سهمیه مورد نیاز پزشک متخصص مشمول تعهدات قانونی ضریب (K) و سایر نیروهای مشمول طرح نیروی انسانی در سایر رشته‌های گروه پزشکی برای مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی اختصاص یابد.

منوچهری در ادامه با اشاره به مدیریت هزینه‌های درمان مستقیم تأمین‌اجتماعی بر موضوع اصلاح نظام پرداخت به صورت پرداخت مبتنی بر عملکرد تاکید کرد. او ارتقای جایگاه حوزه درمان سازمان تأمین‌اجتماعی را نیازمند مشارکت فعال و موثر در نظام تصمیم‌گیری کلان کشور و ذی‌نفعان با توجه به الزام‌ و اقتضای فعالیت صندوق‌های بیمه اجتماعی دانست و گفت: مداخله فعالانه نظام بیمه‌ای به عنوان خریدار راهبردی خدمات، بسیار ضروری است و این اقدام می‌تواند تضمین‌کننده حفاظت مالی از بیمه‌شدگان باشد. منوچهری ضمن تاکید بر ضرورت تقویت یکپارچگی سیاستگذاری در نظام سلامت و نظام‌های زیرمجموعه آن، اظهار کرد: برای دستیابی به این منظور نیازمند آن هستیم تا قوانین و مقررات مصوب با اصول بیمه‌های اجتماعی در حوزه درمان تطابق داشته باشد.

معاون درمان سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به فعالیت هلدینگ درمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه درمان بیمه‌شدگان در این مراکز به صورت رایگان است، تصریح کرد: چالش‌ها و مشکلاتی با فعالیت هلدینگ درمان به‌وجود آمده که موضوع اصلاح و تجدیدنظر در وظایف آن به عنوان یکی از دغدغه‌های مدیریتی سازمان تأمین‌اجتماعی مطرح شده که این موضوع سبب طرح پیشنهادهای مختلفی در سطوح تصمیم‌گیری و مدیریت کلان سازمان شده است.

منوچهری اظهار کرد: معاونت درمان سازمان نیز در راستای ایفای وظایف و تکالیف قانونی خود در تلاش است تا با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، سازوکارها و رویه‌های موجود را به گونه‌ای تنظیم و بازتعریف کند.

او چشم‌انداز ترسیم شده برای هلدینگ درمان تأمین‌اجتماعی را مبتنی بر وظیفه نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات درمانی توصیف کرد و افزود: بر این اساس هلدینگ موظف است تا در چارچوب سیاستگذاری‌های معاونت درمان سازمان تأمین‌اجتماعی امور مربوط به نظارت بر عرضه‌کنندگان خدمات را در هماهنگی کامل با بخش درمان سازمان انجام دهد.