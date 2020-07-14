به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، ۱۱ نفر از وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نامه ای به «جوزف بورل «مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار تدوین برنامه ای در خصوص پاسخ های این اتحادیه به اسرائیل در صورت اجرایی شدن طرح الحاق کرانه باختری شدند.

این نامه به امضای وزیران خارجه کشورهای فرانسه، ایتالیا، هلند، ایرلند بلژیک، لوکزامبورگ، سوئد، دانمارک، فنلاند، پرتغال و مالت رسیده است.

در بخشی از این نامه آمده است: الحاق احتمالی بخش های از اراضی فلسطینی توسط اسرائیل موجب نگرانی شدید اتحادیه اروپا و اعضای آن است.

وزیران خارجه این کشورها از بورل خواسته اند تا با تدوین این برنامه، پاسخ های احتمالی اتحادیه اروپا به رژیم صهیونیستی را در جلسه آتی وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در تاریخ ۱۵ می برگزار می شود به بحث بگذارد.

یکی از دلایل اصلی کشورهای اروپایی برای مخالف با طرح الحاق آن است که معتقدند در صورت اجرایی شدن این طرح، موضوع طرح موسوم به دو دولتی از بین می رود. این در حالی است که گروه های فلسطینی با طرح دو دولتی موافق نیستند.