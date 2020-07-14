سوله بحران در محلات هدف بازآفرینی محمدشهر ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی درویش پور بعدازظهر سه شنبه در جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان البرز، اظهار کرد: ستاد بازآفرینی یک ظرفیت است که دستگاه‌های اجرایی به ویژه شهرداری‌ها می‌توانند از آن برای توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری استفاده کنند.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های ستاد بازآفرینی در شرایط اقتصادی کنونی و محدودیت‌های منابع مالی یک فرصت طلایی است، ادامه داد: باید مطالعات بازآفرینی شهری توسط شهرداری‌ها انجام شود، برای این طرح‌ها مصوبه دریافت کنند تا با سرعت در محلات هدف به اجرا برسد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با اشاره به اهمیت بهره برداری از ۳۰ درصد منابع مالی دستگاه‌های اجرایی برای پیاده سازی طرح‌های بازآفرینی شهری، گفت: در محمد شهر علاوه بر دریافت سهمیه قیر رایگان تخصیصی از ستاد بازآفرینی بیش از پنج پروژه از جمله سوله بحران نیز در محلات هدف بازآفرینی پیاده سازی شده و چند مورد از این پروژه‌ها به بهره برداری رسیده است.

درویش پور با تاکید بر اهمیت انجام کارهای آموزشی به منظور آشنایی دستگاه‌های اجرایی با ظرفیت‌های ستاد بازآفرینی بیان کرد: در سطح کمیته‌های برنامه ریزی شهرستانی ستاد بازآفرینی باید این موضوع به درستی مورد توجه باشد.

وی عنوان کرد: در حوزه بازآفرینی اقدامات مشترک سایر دستگاه‌های اجرایی و یا کارهای مربوط به مسکن اولی‌ها باید بخوبی در سطح شهرستان‌های استان البرز مشخص و اجرایی شود.