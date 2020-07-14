به گزارش خبرنگار مهر، فیلم حمله به رستورانی در سرخ رود محمودآباد از روز گدشته در شبکههای اجتماعی بازنشر شده است و در این فیلم چند نفر با چوب به رستوران حمله میکنند و با شکستن اموال رستوران و شیشه خودروها به اموال مردم خسارت میزنند.
سرهنگ محمد حسین زاده فرمانده انتظامی شهرستان محمودآباد با اشاره به انتشار کلیپ تخریب شیشه خودروها و ایجاد درگیری در یک رستوران در شبکههای اجتماعی، گفت؛ این موضوع مربوط به اختلاف بین متصدی یک واحد رستوران و عدهای افراد معلوم الحال بوده که عوامل آن شناسایی شدند.
سرهنگ حسین زاده، افزود؛ این افراد تحت تعقیب به زودی دستگیر و با هماهنگی قضائی برخورد مناسب قانونی نسبت به آنان اعمال خواهد شد.
فرمانده انتظامی محمودآباد:
عوامل تخریب رستوران و ایجاد درگیری در محمودآباد شناسایی شدند
محمودآباد- فرمانده انتظامی محمودآباد از شناسایی عوامل تخریب شیشه خودروها و ایجاد درگیری در یک رستواران در شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، فیلم حمله به رستورانی در سرخ رود محمودآباد از روز گدشته در شبکههای اجتماعی بازنشر شده است و در این فیلم چند نفر با چوب به رستوران حمله میکنند و با شکستن اموال رستوران و شیشه خودروها به اموال مردم خسارت میزنند.
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