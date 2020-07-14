به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، مرتضی میرباقری معاون سیما و رئیس «ستاد رسانهای جهش تولید» در نشست ستاد رسانهای جهش تولید که در سالن جلسات معاونت سیما برگزار شد، با تاکید بر لزوم عملیات رسانهای برای جهش تولید و حرکت هماهنگ دیگر معاونتهای سازمان صداوسیما در این خصوص گفت: در دیدار تصویری اخیر نمایندگان مجلس یازدهم با رهبر معظم انقلاب، ایشان تذکرات و توصیههای مهمی در حوزه اقتصادی داشتند و این امر وظیفه ما در رسانه ملی و ستاد رسانهای جهش تولید را به عنوان پیشران دیگر بخشها سنگینتر میکند.
وی با اشاره به هدف گذاری این ستاد برای تصویب و اجرایی شدن قوانین لازم برای جهش تولید ادامه داد: این ستاد باید با دعوت از دیگر بازیگران و موثران این عرصه در قوای سه گانه و هماهنگی و پشتیبانیهای لازم از آنان، همچنین از دستگاههای مسئول در حوزه وظایف قانونی زمین مانده مطالبه گری کند.
رئیس «ستاد رسانهای جهش تولید» رسانه ملی از چند عملیات رسانهای هماهنگ در سازمان خبر داد و تصریح کرد: مالیات بر فعالیتهای غیر مولد از جمله این موارد است و به طور جدی از اصلاح قوانین مالیاتی به نفع تولید حمایت میکنیم.
میرباقری با اشاره به ترویج و تسهیلگری کارآفرینی به عنوان دیگر عملیات رسانهای افزود: در این خصوص «جشنواره کارآفرینی» راه اندازی شده و علاوه بر برنامه روزانه شبکه یک سیما بزودی شبکههای استانی نیز در اجرای آن مشارکت خواهند کرد.
وی پیگیری مشکلات تولید با هدایت معاونت سیما و تمرکز بر نهضت ساخت داخل در تمامی معاونتهای عضو ستاد را از دیگر این عملیاتها برشمرد.
رئیس «ستاد رسانهای جهش تولید» صداوسیما تاکید کرد: جهش بهرهوری محصولات کشاورزی از دیگر موضوعات در دستور کار است که علاوه بر اختصاص به شبکه یک سیما، معاونت استانها نیز در معرفی کشاورزان و دامداران موفق اهتمام ویژهای دارد.
چپریان قائم مقام معاون سیاسی و از اعضای ستاد رسانهای جهش تولید نیز در این جلسه گفت: معاونت سیاسی با تکیه بر پژوهش تولید گزارشهای تحقیقی با موضوع جهش تولید را به جد دنبال میکند بطوری که امسال هفتهای دو گزارش روی آنتن میبریم و به زودی شاهد پخش سه گزارش در هفته از بخشهای خبری خواهیم بود.
شکیبا قائم مقام سیمای استانها نیز از تولید ۱۰ فیلم تلویزیونی با موضوع شعار سال خبر داد و گفت: هم اکنون در مراکز استانی صداوسیما ۵ فیلم در مرحله تولید، ۵ فیلم در مرحله پیش تولید و ۵ مجموعه انیمیشن در مرحله نگارش داریم.
همچنین در این جلسه مجید زینالعابدین مدیر شبکه یک و قائم مقام ستاد رسانهای جهش تولید، سیاح دبیر ستاد، اصغری نماینده امور بینالملل و دفاتر خارجی و حمید خواجه نژاد مدیر روابط عمومی معاونت سیما نقطه نظرات و دیدگاههای خود را برای پیشبرد بهتر اهداف ستاد مطرح کردند.
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