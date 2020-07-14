به گزارش خبرگزاری مهر، سید مناف هاشمی معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران در این نشست بر ایجاد پارکهای لوکس با امکانات ویژه برای شهروندان در پایانهها تاکید کرد.
هاشمی با بیان اینکه باید روشهایی بهکار ببریم که پایانهها برای مردم جذاب باشند، اظهار کرد: باید فضاهای محیطی و امکانات رفاهی پایانهها را برای مردم مطلوب کنیم تا استقبال و رضایت مردم از این فضای حمل و نقلی بیشتر شود.
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران در ادامه گفت: با توجه به شرایط موجود و شیوع بیماری کرونا در کشور باید نگاه ویژهای به استفاده از ظرفیت ارسال بار از طریق پایانهها داشته باشیم تا سفرهای غیرضروری افراد، کاهش یابد.
در این نشست، امیر حسین صدیقی، مدیر عامل سازمان پایانههای مسافری و پارکسوارهای شهرداری تهران، گزارش عملکرد یکساله شورای سازمان را تشریح و به بیان دستاوردها و مشکلات سازمان پرداخت و سپس ضمن ارائه گزارش حسابرسی سال ۹۸ و حسابرس رسمی، عملکرد مالی یکساله سازمان را مطلوب ارزیابی کرد.
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