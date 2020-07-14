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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۱۱

در پنجمین سالگرد برنامه جامع اقدام مشترک؛

«وندی شرمن» از عملکرد ترامپ درباره برجام انتقاد کرد

«وندی شرمن» از عملکرد ترامپ درباره برجام انتقاد کرد

عضو ارشد تیم مذاکره‌ کننده آمریکا در گفتگوهای برجام در پنجمین سالگرد انعقاد برنامه جامع اقدام مشترک از عملکرد ترامپ درباره این توافق بین المللی انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «وندی شرمن» از اعضای ارشد تیم مذاکره‌ کننده آمریکا در گفتگوهای برجام، در پنجمین سالگرد این توافق از «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور کشورش در خصوص خروج از برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) انتقاد کرد.

عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده آمریکا در گفتگوهای برجام در سال ۲۰۱۵ میلادی در پیامی توئیتری در این خصوص نوشت: ۵ سال پیش ما با برجام موافقت کردیم. دونالد ترامپ از آن خارج شد.

وی در این ارتباط ادامه داد: امروز، ما با سانتریفیوژهای بیشتر، مواد غنی‌شده بیشتر، رنج بیشتر مردم ایران و بازداشت بیشتر شهروندان آمریکا! مواجه هستیم.

گفتنی است، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ۹ ماه می سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷) به صورت یکجانبه با نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، از توافق هسته ای ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ میلادی (۲۳ تیر ماه ۱۳۹۴) کشورهای ۱+۵ با ایران موسوم به برجام خارج شد و ادعا کرد که کارزار فشار حداکثری را علیه تهران با هدف انزوای ایران آغاز خواهد کرد.

کد مطلب 4974266

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