استاندار تهران: سینماهای پایتخت تعطیل نیست/ تذکر به صداوسیما

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه از شب گذشته و بر مبنای اظهاراتی منتسب به استاندار تهران بحث تعطیلی یک هفته‌ای مراکز فرهنگی و هنری پایتخت شامل سالن‌های سینمایی نقل محافل رسانه‌ای شد و حاشیه‌ها و نگرانی‌هایی را به‌وجود آورد، سرانجام محسنی بندپی استاندار تهران با ارائه توضیحاتی این شایعه را تکذیب کرد.

در پی انتشار خبرهایی مبنی‌بر اعمال محدودیت‌های جدید طی یک هفته آینده در استان تهران، برخی منابع خبری سالن‌های سینما و تئاتر را هم مشمول این محدودیت‌ها عنوان کردند. این خبر که به صورت رسمی از بخش‌های خبری رسانه ملی نیز در چند نوبت مخابره شد، با واکنش روابط عمومی وزارت ارشاد و دو زیرمجموعه اصلی آن یعنی اداره‌کل هنرهای نمایشی و سازمان سینمایی مواجه شد که هر سه از عدم صدور ابلاغیه از سوی ستاد کرونا برای تعطیلی مراکز هنری خبر دادند و این خبر را تکذیب کردند.

ساعتی پس از انتشار این تکذیبیه‌ها یکی از معاونان استاندار تهران باردیگر در گفتگویی با صراحت از تعطیلی قطعی سالن‌های سینما و تئاتر در استان تهران طی یک هفته آینده خبر داد تا تردیدها درباره فعالیت یا تعطیلی این مراکز هنری بیش از پیش تشدید شود.

با این حال و پس از یک روز حرف و حدیث و گمانه‌زنی ساعتی قبل استاندار تهران صراحتاً اعلام کرد فعلاً خبری از تعطیلی سالن‌های سینمایی در پایتخت نیست و اشتباه صورت گرفته در اطلاع‌رسانی ناشی از استناد به نظر مراکز غیرمسئول در این زمینه بوده است.

انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران در گفتگو با بخش خبری ۱۸:۳۰ شبکه تهران ضمن تشریح مجدد جزئیات محدودیت‌های تازه اعمال‌شده در شهر تهران درباره شائبه به‌وجود آمده مبنی‌بر مشمول محدودیت شدن سالن‌های سینمایی و دیگر مراکز فرهنگی و هنری که به‌عنوان خبر رسمی از شبکه‌های مختلف سیما هم پخش شده بود گفت: یک اطلاعیه و دستورالعملی توسط جایی صادرشده بود اما درخواست من از صداوسیما این است که اخبار مرتبط با محدودیت‌ها را از ستاد مبارزه با کرونای استان که رئیسش استاندار و فرمانده عملیات آن جناب آقای دکتر زالی است کسب کنند.

وی در ادامه تأکید کرد: سینماها و باغ‌موزه‌های شهر تهران فعالیتشان ادامه خواهد داشت و تعطیل نخواهند شد اما نظارت‌های ما بر اساس همان پروتکل‌های وزارت بهداشت خواهد بود که همه صنوف متعهد به رعایت آن شده‌اند.