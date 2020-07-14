به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاکاوند شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان در محل فرمانداری بروجرد اظهار داشت: شرایط بیماری کرونا در شهرستان بروجرد شبیه کل کشور است.

وی افزود: میزان شیوع این بیماری و مرگ و میر ناشی از آن بالا رفته است به طوری که در ۲۴ ساعت گذشته سه نفر در بروجرد فوت شدند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد با بیان اینکه عامل اصلی شیوع بیماری کرونا مراسم‌های عروسی و عزا است، ادامه داد: ۶۰ تا ۷۰ درصد افراد مبتلا در مراسمات عروسی و عزا شرکت کرده‌اند.

کاکاوند گفت: نیروها و کادر درمانی دیگر خسته شده‌اند و نیازمند نیرو هستیم و خیلی از نیروهای درمانی به کرونا مبتلا شده و تا زمانی که مردم رعایت نکنند پیروز نخواهیم شد.

وی یادآور شد: متأسفانه حساسیت مردم نسبت به این بیماری از بین رفته است و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند.