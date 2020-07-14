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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۲:۲۳

با برگزاری تظاهرات در فلسطین اشغالی؛

هزاران معترض خواستار استعفای نتانیاهو شدند

هزاران معترض خواستار استعفای نتانیاهو شدند

هزاران معترض در سرزمینهای اشغالی با برگزاری تظاهرات در برابر محل اقامت نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواستار استعفای او شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، همزمان با اعتراضات به نحوه برخورد کابینه رژیم صهیونیستی با شیوع بیماری همه گیر کرونا، هزاران معترض در سرزمین‌های اشغالی در برابر محل اقامت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در شهر بیت المقدس تظاهرات کرده و خواستار استعفای وی شدند.

برخی از معترضان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها عباراتی همچون «فساد نتانیاهو حال ما را بهم می زند» و یا «نتانیاهو، استعفا» نقش بسته بود.

یکی از معترضان که برای شرکت در این تظاهرات از تل آویو به بیت المقدس آمده بود به خبرگزاری فرانسه گفت که «مرگبارترین ویروس کووید -۱۹ نیست؛ بلکه فساد است».

گفتنی است که نتانیاهو در ماه ژانویه به فساد، رشوه خواری و خیانت در امانت محکوم شد.

او که سرانجام در ماه مه و پس از یکسال تنش سیاسی یک دولت جدید ائتلافی تشکیل داد، مدعی شد که هدف اتهامات مطروحه برکنار کردن او از مقام نخست وزیری است. با این حال، تاریخ برگزاری دادگاه بعدی ۱۹ اُم ژوئیه تعیین شده است.

کد مطلب 4974381

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