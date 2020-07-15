اگر رقم وام ودیعه مستأجران اعلام شود مالکان اجاره را بالا می برند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی در حاشیه مراسم افتتاح مرکز جهادی پیشرفت در جمع خبرنگاران درباره بازار مسکن اظهار داشت: بخشی از واحدهای مسکن مهر شهر جدید پردیس دیرتر از سایر پروژه‌ها آغاز شد که علت آن، برخی مشکلات قضائی و حقوقی این پروژه‌ها بوده است که سبب شد تا ساخت آنها دیرتر از سایر پروژه‌های مسکن مهر این شهر جدید آغاز شود.

وی ادامه داد: طبیعی است این واحدهایی که دیرتر شروع شده اند، دیرتر هم به اتمام می رسند ولی سال جاری به اتمام برسد، هیچ مسکن مهری نیمه تمام نیست مگر آن دسته از پروژه‌هایی که پرونده آنها در دادگاه است و هیچ ارتباطی هم با وزارت راه و شهرسازی ندارد.

وزیر راه و شهرسازی درباره ۲۰ میلیون تومانی که در پردیس از مالکان اخذ می‌شود نیز گفت: این مبلغ، مصوبه شورای مسکن استان تهران است و باید بررسی شود که منشأ آن چه بوده است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اینکه آیا رقم ۵۰ میلیون تومانی وام ودیعه مستأجران صحت دارد یا خیر؟ اظهار کرد: نمی‌توانیم این رقم را رسانه‌ای کنیم؛ چون قیمت‌ها با ذکر این ارقام بالا می‌رود و مردم گرفتار می‌شوند؛ ما هر پیشنهادی داده ایم، در راستای کمک به مستأجران است؛ اما اگر هر رقمی برای این وام اعلام کنیم، مالکان هم همان رقم را روی اجاره بها می کشند ولی در همین حد و حدود است.

اسلامی درباره اینکه چرا در سامانه املاک و اسکان کشور هیچ اطلاعاتی بارگذاری نشده، گفت: این حرف را باید به متصدی سامانه بگویید.

وی در خصوص شرایط افراد مشمول وام ودیعه مستأجران گفت: اولاً اظهار نظر کردن راجع به وام ودیعه فعلاً زود است چون هنوز تأیید نشده است ثانیاً برای آنکه بتوانیم جامعه هدف را شناسایی کنیم، اعلام کردیم باید طبق الکوی مصرف مسکن باشد؛ این الگو در تهران، حداکثر ۷۵ متر مربع است یعنی واحدهای کمتر از این متراژ هم مشمول این تسهیلات می‌شوند و در سایر شهرها حداکثر ۹۰ متر مربع است یعنی کمتر از آن هم قبول است.