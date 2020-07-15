جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان/۸۰ درصد افزایش با ۳۵ سال سابقه

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد قریب، در نشست دیده بان با موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار شد، افزود: در سال ۹۸ افراد دارای ۳۵ سال سابقه حداقل بگیر ۱,۶۷۰ هزار تومان دریافتی داشتند که با طرح متناسب سازی به ۳ میلیون تومان می‌رسد و این به معنی این است که حقوقشان ۸۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه حقوق افراد با ۳۰ سال سابقه به ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان وبا افزایش ۶۸ درصد می‌رسد، گفت: همچنین حقوق افراد با ۲۵ سال سابقه و حداقل بگیر به ۲ میلیون و ۴۹۱ هزار تومان یعنی افزایش ۵۰ درصدی می‌رسد و حقوق افراد با ۲۰ سال سابقه به ۲ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۲۵ درصد رشد خواهد رسید.

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی با تاکید بر اینکه حقوق افراد با ۱۵ سال سابقه و ۲۴ درصد افزایش به ۲ میلیون و ۳۴۸ هزار تومان می‌رسد، افزود: حقوق افراد با ۱۰ سال سابقه حداقل ۴۱ درصد و به ۲ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان می‌رسد.

وی تصریح کرد: حقوق افراد با کمتر از ۲۰ سال سابقه ۸۳۴ هزار و رشد ۵۰ درصدی خواهد داشت و حقوق افراد با ۱۰ سال سابقه به ۵۹۴ هزار و ۵۰ درصد افزایش خواهد رسید.

قریب گفت: شیوه‌ای که به اجرا درآمد با عنوان متناسب سازی بر اساس سنوات و میزان پرداخت حق بیمه و حقوق سال بازنشستگی محاسبه شده است.