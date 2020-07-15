قیمت تضمینی چغندر قند به یک هزار تومان در هر کیلوگرم افزایش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، پیمان حصادی افزود: با توجه به افزایش هزینه تولید در پی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از نهاده‌های کشاورزی، بهترین گزینه برای ادامه روند کشت چغندر قند در سال زراعی ۹۹-۱۴۰۰ این است که دولت قیمت خرید تضمینی این محصول را به بیش از یک هزار تومان افزایش دهد.

وی با بیان اینکه قیمت چغندر قند متأثر از قیمت شکر است، اظهار داشت: گزینه دیگر این است که دولت قیمت شکر را افزایش دهد تا تولید برای چغندرکاران صرف کند.

حصادی اذعان کرد: برای سال زراعی ۹۸-۹۹ قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم چغندر قند پاییزه ۵,۹۰۰ ریال به اضافه یک هزار ریال کرایه حمل و نقل و قیمت خرید تضمینی چغندر بهاره ۶,۰۲۴ ریال با ۵۰۰ ریال کرایه حمل و نقل تعیین شد که این رقم با توجه به شرایط فعلی باید افزایش یابد.

مجری طرح چغندر قند وزارت جهاد کشاورزی، به افزایش هزینه تهیه بذور مقاوم خارجی مورد نیاز چغندرکاران برای کشت پاییزه اشاره و تصریح کرد: برای پاییز امسال کشت ۳۰ هزار هکتار چغندر قند پیش بینی شده است و این در حالی است که ۱۰۰ درصد بذور مقاوم مورد نیاز کشت پاییزه، بذور خارجی است.

وی ادامه داد: در راستای تأمین بذور منوژرم مقاوم به بیماری‌ها و ساقه دهی برای کشت پاییزه، ثبت سفارش کرده‌ایم، اما هنوز ارز نیمایی آن تأمین نشده است.

حصادی گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزینه کشت هر هکتار بذر چغندر قند پاییزه با یورو ۲۲ هزار تومانی چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود ضمن آنکه کشاورزان با افزایش قیمت سم و ادوات مکانیزه هم روبرو هستند.

این مقام مسئول، قیمت هر یونیت بذر مقاوم خارجی چغندر قند پاییزه را ۸۵ یورو عنوان و خاطرنشان کرد: این بذور از کشورهای اروپایی مانند فرانسه، آلمان و بلژیک وارد می‌شود.

وی افزود: میزان بذر خارجی مورد نیاز کشور برای کشت چغندر پاییزه ۷۵ هزار یونیت است.

مجری طرح چغندر قند اذعان کرد: با مدیریت و تعامل خوب وزیر جهاد کشاورزی با بانک مرکزی و وزارت صمت امیدواریم مشکل جدی برای تولید چغندر قند نداشته باشیم ضمن آنکه برای تأمین نهاده‌ها دو ماه دیگر فرصت داریم.