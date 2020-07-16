بشار از پرسپولیس می رود/ سدِ یحیی برای حفظ وحدت مالی رختکن!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس هنوز موفق به پرداخت مطالبات سنگین بشار رسن هافبک عراقی خود بابت قرارداد فصل جاری نشده است.

او که سومین فصل حضور خود در این تیم را با رقم ۳۸۰ هزار دلار به همراه بند های مربوط به پاداش قهرمانی پشت سر می گذارد حدود ۲۰۰ هزار دلار از سرخپوشان طلب دارد که دریافت نکرده است.

نوسانات بوجودآمده در قیمت ارز و همچنین عدم موجودی کافی در حساب پرسپولیس باعث شده تا مهدی رسول پناه سرپرست فعلی این باشگاه همچنان نتواند وعده خود به این بازیگن را با پرداخت دلار، عملی کند.

رسن که آخرین فصل از قرارداد خود با پرسپولیس را پشت سر می گذارد برای سال آینده مبلغ بیشتری را طلب کرده که از عهده باشگاه پرسپولیس خارج است.

از سوی دیگر یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس نیز که از موضوع پرداختی های باشگاه به اعضای تیم مطلع است نمی خواهد به هر قیمتی هافبک عراقی ود را حفظ کند تا در فصل آینده با تفکر تبعیض مالی بین بازیکنان روبرو نشود.

از این رو رسن در پایان فصل از پرسپولیس خواهد رفت تا این تیم خرج کمتری را برای فصل آینده داشته باشد.