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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۳۶

شهردار شیراز:

حمل و نقل عمومی شیراز بازگشایی می شود

حمل و نقل عمومی شیراز بازگشایی می شود

شیراز- شهردار شیراز گفت: با توجه به تأثیراتی که کرونا در جامعه گذاشته و کسب و کارهای مختلفی را دچار مشکل کرده مجبور به بازگشایی سیستم حمل و نقل شهری هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر اسکندر پور چهارشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز بیان کرد: کرونا باعث شده تا کسب و کارهای مختلفی از این موضوع دچار لطمه شوند و این لطمه طیف بسیار زیادی از مردم را شامل شده است.

وی اضافه کرد: شرایط کرونا در استان فارس در حال گسترش است و این موضوع خطرات بیشتری را شامل مردم استان و شهر شیراز می‌کند از سویی حمل و نقل شهر یکی از عواملی است که باعث شده تا کرونا سرعت بیشتری داشته باشد اما تعطیلی این سرویس نیز موجب شده تا بسیاری از مردم با مشکلات حمل و نقلی مواجه شود.

شهردار شیراز ادامه داد: در راستای کاهش مشکلات مردم در تلاش هستیم تا با بازگشت سیستم حمل و نقل شهری نقشی در این موضوع داشته باشیم البته در بازگشایی مجدد سیستم حمل و نقل شهری مسائل بهداشتی باید مورد توجه همگان بودهدتا کمترین آسیب به جامعه وارد شود.

به گفته شهردار شیراز تعطیلی حمل و نقل عمومی باعث شده بسیاری از بهره برداران سیستم‌های حمل و نقل شهری با مشکلاتی مواجه شده و هزینه‌های بیشتری به سبد معیشتی مردم افزوده شده است.

کد مطلب 4975012

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    نظرات

    • مریم IR ۱۷:۳۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
      1 3
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      واقعا که استان‌های دیگه دارند محدودیت ها رو بیشتر میکنند اونوقت مسئولین شهر شیراز دارند محدودیتها رو کم میکنند مثل اینکه مسایل مالی شهر از جان مردم مهمتره
      • IR ۰۸:۵۳ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
        2 0
        دوست عزیز مسائل مالی هم باز به سلامت مردم بر میگرده کسی که نون نداره بخوره هم سلامت جسمشو از دست میده هم سلامت روحشو

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