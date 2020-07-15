حمل و نقل عمومی شیراز بازگشایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر اسکندر پور چهارشنبه در صحن علنی شورای شهر شیراز بیان کرد: کرونا باعث شده تا کسب و کارهای مختلفی از این موضوع دچار لطمه شوند و این لطمه طیف بسیار زیادی از مردم را شامل شده است.

وی اضافه کرد: شرایط کرونا در استان فارس در حال گسترش است و این موضوع خطرات بیشتری را شامل مردم استان و شهر شیراز می‌کند از سویی حمل و نقل شهر یکی از عواملی است که باعث شده تا کرونا سرعت بیشتری داشته باشد اما تعطیلی این سرویس نیز موجب شده تا بسیاری از مردم با مشکلات حمل و نقلی مواجه شود.

شهردار شیراز ادامه داد: در راستای کاهش مشکلات مردم در تلاش هستیم تا با بازگشت سیستم حمل و نقل شهری نقشی در این موضوع داشته باشیم البته در بازگشایی مجدد سیستم حمل و نقل شهری مسائل بهداشتی باید مورد توجه همگان بودهدتا کمترین آسیب به جامعه وارد شود.

به گفته شهردار شیراز تعطیلی حمل و نقل عمومی باعث شده بسیاری از بهره برداران سیستم‌های حمل و نقل شهری با مشکلاتی مواجه شده و هزینه‌های بیشتری به سبد معیشتی مردم افزوده شده است.