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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۳۹

در گفتگو با وال‌استریت؛

«گروسی» خواستار حل موضوع دسترسی به ۲ سایت هسته‌ای در ایران شد

«گروسی» خواستار حل موضوع دسترسی به ۲ سایت هسته‌ای در ایران شد

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار حل فوری موضوع دسترسی به ۲ سایت هسته‌ای در ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز چهارشنبه در مصاحبه با روزنامه آمریکائی وال‌استریت‌ژورنال از ایران خواست تا موضوع دسترسی این نهاد به دو سایت هسته‌ای در ایران حل و فصل شود.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی با تأکید بر ادامه تلاش این نهاد برای بازرسی از این دو سایت هسته ای در ایران، گفت: من در خصوص اینکه کاملاً ضروری است این مسئله را خیلی زود حل وفصل کنیم، تأکید کردم. این موضوع کنار گذاشته نمی‌شود.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه اقدامات عجولانه ممکن است به نابودی برجام منتهی شود، اضافه کرد: لازم است از برداشتن گام‌ های بی‌ پروا و شتاب‌زده در این راستا خودداری کنیم.

این مقام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که باید به دنبال راه هائی برای حل این مسأله باشیم.

«رافائل گروسی» گام های آتی خود را به پاسخ تهران به درخواستش منوط دانست و اضافه کرد: تصور نمی کنم که کار ما بر اساس ایده تهدید یا هشدار بنا شده باشد.

کد مطلب 4975205

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    نظرات

    • پری IR ۱۹:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
      1 0
      پاسخ
      ایشون اول اون اصطلاحاً ناظری که فرستادن در نطنز بمب‌گذاری کنه و دستش رو شد رو به همراه ناظر دیگه‌ای‌شون که در سوله‌ی منفجرشده بمب گذاشت و نفهمیدیم به ما تحویل بده، اعدامشون کنیم، بعد زبون دراز کنه.

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