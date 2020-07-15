۷ مرکز اورژانس اجتماعی در استان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، هفت مرکز اورژانس اجتماعی به مناسبت چهلمین سالروز تأسیس بهزیستی در استان عصر امروز چهارشنبه با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.
غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در آئین بهره برداری از این مراکز توضیح داد: این هفت اورژانس اجتماعی در شهرستانهای اهواز، شادگان، دشت آزادگان، خرمشهر، باوی، شوش و حمیدیه به بهره برداری رسید.
استاندار خوزستان افزود: این مراکز به منظور مداخله در بحران و رسیدگی به آسیب دیدگان اجتماعی و حمایت از سلامت روان جامعه و برگرداندن آسیب دیدگان به جامعه و تحت پوشش قرار دادن آنها ساخته شده که کار بسیار ارزندهای است و در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و خشونت و ناهنجاریهای اجتماعی اثربخش است.
استاندار خوزستان اظهار کرد: از تلاشهای مسؤولان بهزیستی و اداره کل امور اجتماعی استانداری تشکر و قدردانی میکنم. این مراکز با استاندارد ملی ساخته شده است و میتواند در جهت فعالیتهای مربوطه و خدمت رسانی به جامعه منشأ اثر باشد.
نظر شما