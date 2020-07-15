اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات بوشهر انتخاب شدند

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان بوشهر امروز به صورت الکترونیکی برگزار شد.

آنیتا مظفری با اشاره به مشارکت ۷۴.۳ درصد از اعضای خانه مطبوعات در این انتخابات خاطرنشان کرد: در این انتخابات ۲۱ نفر نامزد شدند که هفت نفر برای بازرس و ۱۴ نفر برای هیئت‌رئیسه ثبت نام کردند.

وی خاطرنشان کرد: اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان به مدت سه سال و بازرسان برای یک دوره یک ساله عهده‌دار این مسئولیت هستند.

به گفته معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، سلمان ندومی و حسین حشمتی به عنوان بازرس اصلی و رقیه زیرک نیز بازرس علی البدل این دوره خانه مطبوعات و رسانه‌های استان شدند.

وی افزود: مازیار هوشمند، علی هوشمند، عبدالحسین قاسمی، عبدالحمید شعرانی، وحید امیر، صدیقه جمالی و حجت عبداللهی به عنوان اعضای اصلی هیئت رئیسه خانه مطبوعات و رسانه‌های استان بوشهر انتخاب شدند.

مظفری بیان کرد: رقیه زیرک، سهیلا شعبانی، مهرنوش ذوالفقاری و سیده سمیرا کیارش نیز به عنوان اعضای علی‌البدل خانه مطبوعات تعیین شدند.