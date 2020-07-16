حملات راکتی به محل اقامت «اشرف غنی» در ولایت غزنی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی طلوع هم اکنون با انتشار خبر ی فوری از حملات راکتی به اطراف محل اقامت «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان در ولایت غزنی خبر داد.

بر اساس اعلام این شبکه تلویزیونی، منابع امنیتی در این خصوص اعلام کردند که همزمان با سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ولایت غزنی، ۲ فروند راکت به این شهر اصابت کرد که براثر آن ۳ غیرنظامی زخمی شدند.

طبق خبرهای اولیه، یکی از این راکت‌ها در ۱۰۰ متری محل اقامت اشرف غنی فرود آمده است.

رئیس جمهور افغانستان برای بررسی آخرین وضعیت ولایت غزنی صبح امروز پنجشنبه به مرکز این ولایت سفر کرده است.