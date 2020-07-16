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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۶

جلال ملکی خبر داد

عملیات طولانی برای نجات کارگر محبوس در چاه

عملیات طولانی برای نجات کارگر محبوس در چاه

سخنگوی سازمان آتش نشانی از تلاش بیش از ۱۲ ساعته برای نجات فرد محبوس در کارگاه ساختمانی که به دنبال ریزش چاه رخ داده بود خبر داد و اعلام کرد: متاسفانه کارگری که محبوس شده بود، فوت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی صبح امروز در توضیح حادثه محبوس شدن یک کارگر ساختمانی به دنبال ریزش یک چاه در محل کارگاهی ساختمانی گفت: روز گذشته ساعت ۱۶ روز گذشته حادثه گرفتار و محبوس شدن کارگر ساختمانی داخل چاه داخل در خیابان سهروردی بالاتر از شهید بهشتی گزارش شد که بلافاصله سه ایستگاه آتش نشانی با امکانات لازم به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: ایستگاه های آتش نشانی پس از ۴ دقیقه به محل رسیدند و مشاهده کردند در یک قطعه زمینی که در مرحله ساخت و فونداسیون بوده و در یک کارگاه ساختمانی در واقع، چاهی به عمقی حدود ۱۱ متر حفر شده بود که کارگری که در آن مشغول کار بود بعد از تخریب یکباره چاه زیر انبوهی از خاک حبس شده بود.

به گفته ملکی خاک محل اطراف بسیار سست بود و در زمان حضور آتش نشانان نیز خاک چندبار ریزش کرده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی بیان کرد: آتش نشانان ایمنی سازی لازم را انجام دادند و یک دستگاه بیل مکانیکی متعلق به سازمان به داخل کارگاه وارد شد و ابتدا گودال عمیقی در اطراف آن چاه حفر شد. این عملیات تا ساعت ۱۰:۱۶ صبح امروز ادامه داشت و عملیات در شب هم ادامه یافت اما صبح امروز که به فرد محبوس دسترسی پیدا شد که با تایید عوامل اورژانس این فرد که حدود ۲۵ ساله و تابعه افغانستان بودند فوت کردند.

به گفته وی محل تحویل نیروی انتظامی شده است.

کد مطلب 4975459

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