می دانستند اینطور می شود اما اصرار به برگزاری بازیها داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه چشمی در حاشیه آخرین تمرین استقلال تهران قبل از بازی با صنعت نفت آبادان گفت: خوشبختانه بازیکنان مبتلا به کرونا یکی دو روز هست برگشته اند و شرایط خیلی بهتر از قبل شده است.

بازیکن ملی پوش استقلال تهران درباره سفر به ابادان که گفته می شود منطقه قرمز است تاکید کرد: الان کل کشور منطقه قرمز است. این یک بحث کلی است. من بعد از بازی با تراکتور هم گفتم بجث ۲۵ درصد از تیم باید کرونا بگیرند واقعا مسخره و من درآوردی است.

وی ادامه داد: ما را با کشورهای اروپایی مثل آلمان و اسپانیا مقایسه می کنند. اولا باید بگویم اصلا پروتکل هایمان شبیه به آنها نیست. تیم های آنها هواپیما و اتوبوس شحصی دارند . آنها وقتی یک بازیکن کرونایی پیدا می کنند تمام تیم به قرنطینه می روند. آنوقت چطور می شود از یک تیم ۲۰ نفره، ۱۲‌-‌۱۳ نفر کرونا بگیرند اما بازی هایشان برگزار شود.

چشمی تاکید کرد: می خواهند به زور حرفشان را به کرسی بنشانند. مسعود شجاعی هم بعد از بازی تراکتور و استقلال هم گفت خدای ناکرده اگر یک نفر فوت کند باز هم می خواهند بگویید چون یک نفر بوده است بازی ها برگزار می شود. جان انسان ها برایشان مهم نیست. یک نفر یا ۱۰ نفر بگیرد خطرناک است. بازی های معوقه هم طوری شده که هر تیمی می تواند از پروتکل فعلی ایراد بگیرد. این موضوع جالب نیست.

مدافع استقلال درباره قول مسئولان نسبت به اجرای پروتکل ها گفت: وقتی امکانات نداریم چه قولی بدهند. تمام امکانات ما در تمرین به ماسک، دستکش و تونل ضد عفونی ختم می شود. اصرار به برگزاری بازی ها دارند و می دانستند این اتفاقات می افتد. می گویند دو بار راستی آزمایی بدهند. من درک نمی کنم چطور وقتی بیمارستان مسیح دانشوری تایید می کند ایفمارک و ... هم باید تایید کنند.

چشمی در خصوص بر هم خوردن تمرکز تیم به خاطر صحبت در مورد کرونا خاطرنشان کرد: چنین بحثی نیست. ما یک روز با تنها ۱۱ نفر تمرین کردیم. ما از ابتدا معترض بودیم. بعضی تیم ها با دو برد از اعتراض خود دست کشیدند. بحث فعلی ما جان آدمیزاد است. ولی وقتی می توان یکسری جاها را کنترل کرد چرا نباید این کار را کنند.