کرملین: ارتش روسیه در هیچ فرایند نظامی در لیبی مشارکت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری روسی تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه «کرملین» امروز پنجشنبه به خبرنگاران اعلام کرد: ارتش روسیه در هیچ فرایند نظامی در لیبی مشارکت ندارد.

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در ادامه اضافه کرد: همچنین از هرگونه حضور سازمان یافته اتباع روسیه در لیبی نیز بی اطلاعی هستیم.

این در حالسیت که برخی رسانه ها پیشتر اتهاماتی را در خصوص حضور نظامی ارتش روسیه در لیبی مطرح کرده بودند.

شایان ذکر است، از زمان سرنگونی حکومت «معمر قذافی» در سال ۲۰۱۱، لیبی ذیل کنترل دو دولت موازی در شرق و غرب در آمده است؛ دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی که خلیفه حفتر را حمایت می‌کند.

حفتر با حمایت مصر، امارات و عربستان (و همچنین روسیه و چند کشور غربی) از اواخر فروردین ۱۳۹۸، عملیات نظامی علیه طرابلس را آغاز کرد؛ اما با مقاومت شدید نیروهای دولت السراج و شبه‌نظامیان متحد با آن مواجه شده و تا به امروز موفق نشده است به داخل شهر نفوذ کند.

نیروهای دولت السراج نیز از حمایت ترکیه، قطر و ایتالیا و سازمان ملل برخوردار است.