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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۴۱

امروز؛

یادواره شهید اشرف گنجویی در کرمان برگزار شد

یادواره شهید اشرف گنجویی در کرمان برگزار شد

کرمان - یادواره شهید اشرف گنجویی صبح امروز در پادگان ۰۵ کرمان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم مهدی معمارباشی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم یادواره شهید علیرضا اشرف گنجویی که با حضور مسئولین استانی و نظامی کرمان و خانواده آن شهید برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام بیان داشت: زندگی شهدا را می‌توان به سه دسته حسرت، غصه و اتمام حجت شهدا تقسیم کرد.

وی افزود: اولین درس حسرت است به این معنا که به مقام شامخ شهیدان و جایگاه والای آنان غبطه می‌خوریم.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای جنوب شرق گفت: غصه دومین درس تربیتی شهدا است آن هم غصه از دست دادن آنان رشادت‌ها، بزرگ‌مردی و شجاعت است، آنها از جان خود گذشتند تا ما بمانیم.

معمارباشی تصریح کرد: سومین درست تربیتی شهدا اتمام حجت آنان بر ما است که باید ادامه‌دهنده واقعی راه آنان باشیم و فرهنگ شهادت و از جان گذشتگی آنان در برابر دشمن را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی گفت: جنگ امروز فراتر از جنگ سال ۵۷ است و نسل‌های امروزی ما باید در مقابل فضای مجازی و جنگ نرم ایستادگی و مقاومت کنند.

سرهنگ ستاد منصور رحمانی، فرمانده مرکز آموزشی ۰۵ نیز در حاشیه این مراسم ضمن تشکر از حضور مسئولان و خانواده محترم شهید اشرف گنجویی یادآور شد: ما مدیون خون شهدا و از خودگذشتگی و استقامت آنان و خانواده‌های گرانقدر ایشان هستیم و برگزاری یادواره کوچک‌ترین کاری است که می‌تواند نام و خاطره آنان را در ذهن ما تداعی کند.

در این مراسم هم رزم و همسنگر شهید به بیان خاطره گویی پرداخت همچنین از همسر این شهید والامقام تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 4975680

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