به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان کنگره آمریکا در حال تهیه طرحی جهت مقابله با نیروهای مقاومت عراق هستند.

در این ارتباط، سی ان ان گزارش داده است که «برایان استیل»، عضو مجلس نمایندگان آمریکا از طرحی نام برده که قرار است با افزوده شدن متممی به لایحه بودجه دفاعی آمریکا نسبت به گروه های مقاومت عراق مقابله کند.

براساس این طرح قرار است وزارت دفاع آمریکا ملزم به گزارش‌دهی به کنگره درباره «تهدیدهای شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران در عراق» باشد.

این نماینده کنگره آمریکا در طرح خود مدعی شده که «ایران، بزرگترین حامی تروریسم است و قابل اعتماد نیست.»

برایان استیل همچنین در ادعاهای بی اساس خود افزود: باید ایران را پاسخگو کنیم و میزان نفوذ ایران در سراسر خاورمیانه را به صورت کامل زیر نظر داشته باشیم.

ادعای این نماینده کنگره آمریکا علیه گروه‌های مقاومت عراق در حالی مطرح شده که سیاستمداران و مقامات عراقی با استناد به مصوبه پارلمان این کشور خواستار خروج نظامیان آمریکایی هستند.